Gli smartphone ormai nelle tasche e nelle mani di persone di ogni fascia di età, dal ragazzino (a volte bambino) all'ottantenne, ma questo non sempre vuol dire che tutti siano facilitati dall'utilizzo. Per questo, uno dei brand più attivi nel mercato come Xiaomi, ipotizza standard che favoriscano l'utilizzo dello smartphone per gli anziani.

Xiaomi: aiutare gli anziani nel processo di digitalizzazione con gli smartphone

Durante un intervento al Congresso Nazionale del Popolo, il CEO e fondatore di Xiaomi Lei Jun ha spiegato che la forbice della digitalizzazione è sempre più ampia tra la comprensione e l'utilizzo di dispositivi mobili per i più anziani. Soprattutto, la problematica visiva di questi ultimi può sfavorire l'uso di mezzi sempre più rapidi e digitali per far tutto.

Ora, la proposta di Xiaomi è quella di creare degli standard che permettano agli smartphone e a tanti altri dispositivi smart di ottenere una certificazione che indichi l'effettiva fruibilità del dispositivo da parte degli anziani, così da allargare l'effettivo impiego di risorse a tanti più utenti non penalizzati.

Quindi non dispositivi pensati solo per anziani, ma dispositivi pensati affinché possano utilizzarli tutti nonostante il grande avanzamento tecnologico, che sarebbe l'effettiva svolta richiesta per questo tipo di situazione. Anche perché, se prendiamo ad esempio la Cina, molti medio-gamma sono spesso rivolti, per costume, agli anziani, quindi sarebbe necessario che lo siano effettivamente adatti.

