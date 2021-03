Uno dei partner più apprezzati di Xiaomi è Ninebot, grazie soprattutto ai suoi dispositivi per la mobilità elettrica. E l'ultima arrivata è una serie di scooter elettrici, chiamati Ninebot N70C, N90 e N100 che sale di qualità e ovviamente di prezzo.

Ninebot N70C, N90 e N100: tutto sui nuovi scooter elettrici del partner di Xiaomi

Il design non si discosta molto dagli ultimi scooter, soprattutto di Ninebot, ma si avvicinano sempre di più a quelli a benzina. Anche nelle loro caratteristiche però, sembrano essere molto potenti. Partendo dal modello N70C, con una batteria da 60V, la stessa ha un gestione della batteria auto-sviluppato dal brand, tra l'altro garantisce fino a 70 km di autonomia. Inoltre, il motore ha una potenza di 1.500W, quindi davvero potente. Presenti anche freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore, sistema di recupero energetico EABS, oltre a dei fari LED sensibili alla luce con distanza fino a 25 metri.

Saliamo di livello poi con il Ninebot N90, che ottiene un motore da 1.800W, quindi con un'autonomia maggiore fino a 85 km, utilizzando una batteria al litio ATL, quindi più leggera. Sebbene molto simile al Ninebot N70C, il prezzo è ovviamente più alto. Infine, il top gamma è senza dubbio Ninebot N100, che aggiunge a tutta la tecnologia già raccontata un motore da 2.200W e autonomia fino a 105 km, quindi con un prezzo decisamente più alto degli altri due. Inoltre, il tutto è gestito dalla tecnologia AI RideyGo 2.0 da cui si possono fare diverse operazioni tramite applicazione dedicata.

Parlando proprio del prezzo, il Ninebot N70C costa circa 389€ (2.999 yuan), mentre N90 e N100 hanno tutt'altra fascia di competenza e salgono a 843€ circa (6.499 yuan) e circa 908€ (6.999 yuan). A differenza di come accade per i monopattini, Xiaomi non ha ancora importato gli scooter di Ninebot, quindi per il momento potrebbero restare relegati alla sola Cina.

