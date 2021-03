A distanza di circa due anni dal primo capitolo, la compagnia di Lei Jun torna a produrre un mini frullatore portatile a marchio Xiaomi Mijia, una soluzione economica e compatta, da portare in borsa in modo da avere sempre a disposizione un frullato fresco (grazie alla batteria integrata)!

Xiaomi Mijia presenta un nuovo mini frullatore portatile | Caratteristiche & Prezzo

A differenza di altri modelli di cui abbiamo parlato in precedenza (come il 17Pin oppure il coloratissimo Pinlo Blender Pro) questa volta ci troviamo di un accessorio a marchio Mijia, quindi realizzato direttamente dalla casa di Lei Jun. Il nuovo frullatore portatile Xiaomi Mijia si presenta come una soluzione mini e compatta, equipaggiata con 4 lame in acciaio in grado di realizzare una fresca bevanda in appena 35 secondi. A muovere il dispositivo troviamo un motore da 45W e 18.000 giri al minuto mentre il contenitore ha una capienza di 300 ml. La chiusura è ermetica, quindi non ci saranno problemi di fuoriuscite.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, una singola carica è in grado di offrire fino a 12 bicchieri di frutta frullata, grazie ad una capiente batteria da 1.300 mAh (ricaricabile tramite Type-C). Come si evince anche dalla immagini, si tratta di un prodotto in linea con i trend minimali del brand in fatto di design, con un look sobrio e la sola colorazione bianca.

Il prezzo del nuovo mini frullatore portatile Xiaomi Mijia è di appena 11€ al cambio attuale, ossia 89 yuan. Per ora il gadget è disponibile solo in Cina, tramite lo store ufficiale del brand.

