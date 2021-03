Uno dei tre prodotti più importanti per lo smart home presentati nell'evento Xiaomi è sicuramente il nuovo condizionatore. Lo Xiaomi Mijia Fresh Air Conditioner Premium Edition è un condizionatore che si distingue per la funzione di purificatore d'aria ad un prezzo tutto sommato in linea.

Xiaomi Mijia Fresh Air Conditioner Premium Edition: tutto sul nuovo condizionatore

Se guardiamo al design, non si discosta molto dagli altri condizionatori del brand, ma se guardiamo meglio ci accorgiamo già di alcune aggiunte importanti. Anzitutto, la nuova aletta, molto più ergonomica che permette di operare comodamente in 3 modalità di rinfresco. Infatti, oltre alla funzione di condizionatore, il Mijia Fresh Air può fare anche da ventilatore e da purificatore d'aria.

C'è poi un display sulla destra che ci indica la quantità di anidride carbonica presente nella stanza. Poco sotto invece è presente un altro display che indicata la temperatura e la modalità attivata. Tornando alle funzioni, nella funzione condizionatore il nuovo Xiaomi permette di coprire un volume d'aria fino a 60 m³/h grazie alla doppia turbina ibrida. per la funzione di purificatore, l'azione eseguita permette la sterilizzazione del 99.9% con l'aiuto di raggi UV-C (ultravioletti).

Il nuovo condizionatore Xiaomi Mijia Fresh Air Conditioner Premium Edition arriva in Cina ad un prezzo di circa 455€ (3.500 yuan), che considerando quello che offre è sostanzialmente in linea con la concorrenza. Purtroppo, Xiaomi non ha ancora un piano di arrivo per questo tipo di prodotti in Occidente, ma la speranza è l'ultima a morire.

