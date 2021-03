Un evento senza precedenti per Xiaomi che oltre alla gamma Mi 11 con il Pro, l'Ultra, il Lite e Mi 11i, si avvale anche di nuovi accessori molto potenti. A partire dal Xiaomi Mi Router AX9000, che sfrutta al massimo la connessione Wi-Fi 6 ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi Mi Router AX9000: tutto sul nuovo Wi-Fi 6

Dal design futuristico, molto in stile “gaming”, non è solo un esercizio di stile. Infatti, il Mi Router AX9000, come cita il nome, è dotato di tecnologia Wi-Fi 6 ax, ma che sfrutta mai come stavolta tutta la larghezza di banda possibile arrivando fino ai 9.000 Mbps, superando di molto quello di poco precedente AX6000. Questo è possibile grazie al chipset Qualcomm a 6-Core (4 CPU + 2 NPU) e con 4 macro-antenne in cui sono incluse in tutto 12 antenne con 12 amplificatori di segnale.

Tale potenza di segnale viene spinta dalla rete mobile 5G (4804 Mbps), abbinata alle potenzialità del segnale Dual Band 2.4 GHz (1731 Mbps) e 5 GHz (2402 Mbps), il tutto coadiuvato dall'AIoT, che combinando i propri picchi di velocità raggiungono la cifra sopracitata. Preso singolarmente, il picco di velocità è di 3.5 Gbps che permette di scaricare un film da 1 GB in appena 5.3 secondi.

Il prezzo del nuovo Xiaomi Mi Router AX9000 è sicuramente molto interessante, visto che al cambio è offerto ad un prezzo di circa 77€ (599 yuan), che permette di ottenere quindi un prezzo Global comunque competitivo nel caso dovesse arrivare anche da noi.

