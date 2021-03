Xiaomi Mi MIX 4 avrà una ricarica record da 200W, ma c’è un “tranello”

Non c'è pace per Xiaomi e ormai man mano che passano le settimane le aspettative per il futuro del brand si fanno sempre più alte, specialmente quando si parla di tecnologia di ricarica. Alcune ore fa abbiamo visto una novità in ambito wireless, con una soluzione da 67W che dovrebbe debuttare a bordo di due modelli futuri. Tuttavia le cose si fanno ancora più piccanti grazie all'ultima indiscrezione di DigitalChatStation, che parla addirittura dell'arrivo della ricarica rapida cablata da ben 200W!

Aggiornamento 08/03: si torna a parlare di ricarica a 200W e di Mi MIX 4, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi potrebbe lanciare un flagship con ricarica da 200W

Il post pubblicato su Weibo parla di uno smartphone in grado di raggiungere una velocità di ricarica pari a 200W ma l'insider non fa riferimento al brand. Nonostante ciò, sono tanti gli utenti che hanno puntato il dito verso Xiaomi: in fondo l'azienda ha già anticipato la tecnologia wireless da 80W (ma quando arriverà?) e già da un po' di tempo sono presenti voci di corridoio che si muovono in questa direzione, anche se in generale il protagonista è Mi MIX 4, terminale che vive in un limbo da mesi e mesi. Inoltre, ricordiamo, lo stesso DigitalChatStation aveva anticipato che un brand cinese si sarebbe cimentato nella ricarica da 160W e anche in quell'occasione gli utenti di Weibo hanno puntato su Xiaomi.

Nuovo flagship a 200W in preparazione | Aggiornamento 08/03

Sono mesi che si parla di come Xiaomi stia preparando uno smartphone con la ricarica più rapida al mondo da ben 200W e che potrebbe essere Xiaomi Mi MIX 4. Nel 2019 venne lanciato un Mi 9 Pro 5G che non era solamente un top di gamma di alto profilo, ma anche un simbolo dell'evoluzione della ricarica per Xiaomi. Fu in grado di stagliarsi dalla massa con una ricarica da 40W, oltre che wireless a 30W. Da lì in poi l'azienda non ha fatto altro che migliorarsi, prima con uno Xiaomi Mi 10 Pro con ricarica cablata a 50W e poi con un Mi 11 a 55W e wireless a ben 50W. Per non parlare dell'incredibile ricarica a 120W introdotta con Xiaomi Mi 10 Ultra, per quanto abbia sollevato alcune critiche.

A fine 2020 si iniziò a vociferare di una possibile ricarica a 200W da parte di Xiaomi, per quanto in quel momento storico non si sapesse ancora nulla di un possibile Xiaomi Mi MIX 4. Da allora la situazione è cambiata, sappiamo per certo che un nuovo Mi MIX sia all'orizzonte e, con esso, grandi novità nell'ambito tecnologico. L'azienda ha sottolineato che dietro al nuovo flagship si cela uno sviluppo costosissimo, anche perché sono tre anni che la serie Mi MIX è orfana di un nuovo esponente. Sì, c'è stato il fu Mi MIX Alpha, ma mi riferisco ad un prodotto concreto e commercializzabile anziché un prototipo.

E in questo esoso sviluppo dovrebbe rientrare anche un rinnovato comparto di ricarica, come vediamo sottolineato nei nuovi rumors dalla Cina. Si parla di un nuovo flagship per la seconda metà del 2021, con cui presentare al mondo il primo sistema di ricarica a 200W, ma c'è un “ma“. Queste voci di corridoio parlano di questi 200W come di una somma di potenze, quindi non aspettiamoci una ricarica rapida effettivamente a 200W. Prendendo Mi 10 Ultra, per esempio, abbiamo una somma pari a 180W, fra ricarica cablata a 120W, wireless a 50W ed inversa a 10W. Fortunatamente, quindi, non avremo una ricarica cablata a 200W, anche perché dubitiamo che le batterie odierne sarebbero in grado di sopportare uno stress del genere. Più probabile, quindi, che a ricevere il maggior upgrade sarà la ricarica wireless.

