Dalla conferma ufficiale del ritorno della gamma MIX l'hype è salito alle stelle: tutti i Mi Fan sanno bene che la serie rappresenta la famiglia “sperimentale” della compagnia di Lei Jun e ci si aspetta grandi cose. Il Mi MIX Alpha ha dimostrato che l'azienda è in grado di fare passi da gigante ma è necessario applicare questo livello tecnologico anche in un ambito consumer (e più “umano”). Ed è in quest'ottica che si pone il futuro Xiaomi Mi MIX 4, uno dei dispositivi più attesi dagli appassionati del brand, forse in arrivo come Mi MIX Fold (ma ci sono tante incertezze): ecco tutto quello che sappiamo tra design, specifiche tecniche, indiscrezioni su prezzo e periodo di uscita.

Xiaomi Mi MIX 4 o Mi MIX Fold: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Design e display

Partiamo con la prima novità: nelle scorse ore su Weibo hanno fatto capolino le immagini che vedete in alto. Questa fanno riferimento ad uno smartphone pieghevole della serie MIX e ovviamente è impossibile non pensare al prossimo Xiaomi Mi MIX 4 o Mi MIX Fold. Gli scatti farebbero riferimento ad un prototipo, un dispositivo con un display pieghevole verso l'interno. Non viene mostrato il pannello, ma solo la scocca ed il telaio su cui alloggerà. Sul retro trova spazio una tripla fotocamera con layout verticale ed un modulo rettangolare abbastanza ampio: non si tratta di una soluzione definitiva, ma ora sappiamo che si partirà da almeno tre sensori.

Comunque in merito al design di Mi MIX 4 si potrebbero scrivere degli interi saggi: al momento è tutto incerto e potrebbero esserci variazioni in corso d'opera. Potremmo perfino avere due dispositivi differenti (MIX 4 e MIX Fold?) ma in quest'articolo cercheremo di fare chiarezza e raccogliere tutte le indiscrezioni e le conferme.

Tornando al design, un concept ufficiale mostrato negli scorsi mesi ci ha svelato anche uno smartphone con bordi curvi Waterfall, un dispositivo straordinario che prendere il meglio di Mi MIX Alpha e lo rende più utilizzabile dagli utenti “comuni”. Per concludere, Xiaomi ha mostrato un video con la sua fotocamera sotto al display di terza generazione: questa sarà di certo una feature dedicata ad un modello top e in molti pensano (sperano?) che possa debuttare a bordo della gamma MIX.

Parlando invece del nome del dispositivo, i candidati papabili sono Mi MIX 4 e Mi MIX Fold: tuttavia un leak recente fa riferimento a Mi MIX 4 Pro Max, un nome non proprio appetibile. Al di là di questo dettaglio, l'indiscrezione sottolinea che il dispositivo non avrà dalla sua un pannello Samsung, ma China Star.

Hardware

Parlare della parte hardware di Xiaomi Mi MIX 4 è arduo tranne che per quanto riguarda il chipset: impossibile immaginarsi un nuovo dispositivo della gamma sprovvisto dello Snapdragon 888. Al massimo se ci sarà un'ennesima soluzione top di Qualcomm troveremo quella, ma è decisamente strano pensare ad un super top di gamma della famiglia MIX senza il chipset high-end di turno.

Il resto delle specifiche è avvolto nel mistero o palesemente fake. Di recente hanno fatto capolino indiscrezioni in merito alla ricarica rapida da 200W, ma facendo chiarezza pare che si tratti di una “somma di potenze” tra ricarica cablata, wireless e inversa. Insomma, siamo al punto di partenza.

Xiaomi Mi MIX 4 o Mi MIX Fold: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Partiamo dalla domanda più importante: Xiaomi Mi MIX 4 si farà? La risposta è un sì a metà: l'azienda cinese ha confermato ufficialmente che la serie MIX tornerà quest'anno ma non sappiamo ancora quale sarà la sua “forma” ed il suo nome. Continueremo a rivolgerci al dispositivo come Xiaomi Mi MIX 4 o Mi MIX Fold e nel caso ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Circa il possibile prezzo di Xiaomi Mi MIX 4, la stessa azienda ha stuzzicato i fan chiedendo se fossero disposti a spendere 1000€ per un dispositivo al top: una cifra non proprio irreale, forse anche ridotta se dovesse trattarsi di un pieghevole.

In merito al periodo di uscita, Xiaomi si è limitata a confermare il debutto nel corso del 2021: probabile che il nuovo smartphone della gamma MIX arrivi durante la seconda metà dell'anno ma anche in questo caso aggiorneremo l'articolo se ci saranno novità.

