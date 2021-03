Il mese di febbraio è cominciato davvero bene per gli appassionati della casa cinese. Dopo i primi indizi sul futuro POCO X3 Pro ecco arrivare novità anche per gli utenti che puntano alla mobilità: la compagnia di Lei Jun si prepara a lanciare Xiaomi Mi Electric Scooter 3, un nuovo monopattino elettrico che di certo sarà in grado di attirare l'attenzione dei Mi Fan.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3: che cosa aspettarsi dal nuovo monopattino elettrico

Mi Electric Scooter 3 receives the Indonesian Telecom certification.

Memers be ready to collect content from tech stuff 🤪#Xiaomi #MiElectricScooter3 pic.twitter.com/FyQ7GXpkWa — Mukul Sharma (@stufflistings) February 1, 2021

Al momento – è bene specificarlo – il dispositivo esiste solo sotto forma di certificazione. Ce la segnala il leaker Mukul Sharma (la vedete nell'immagine in alto): il documento in questione riporta sia la sigla del prodotto che il nome commerciale Xiaomi Mi Electric Scooter 3, ma per ora non sono presenti dettagli su design e caratteristiche. Di certo la certificazione rappresenta un primo passo ed è probabile che nelle prossime settimane arrivino ulteriori novità.

Ma cosa aspettarsi dal prossimo monopattino elettrico di Xiaomi? Ovviamente squadra vincente non si cambia, ergo è probabile che vari aspetti restino invariati. Di certo avremo ancora una volta un design pieghevole, in modo da poter “chiudere” il dispositivo per trasportarlo in modo agevole. Tornerà di certo – anche se, ricordiamo, si tratta solo di ipotesi – il display LCD per tenere d'occhio batteria, velocità e modalità di guida.

Ricordiamo che l'attuale modello Pro 2 offre un motore DC brushless da 300W, una velocità di 25 km/h ed un'autonomia di 45 Km. Ovviamente è lecito immaginare che il futuro Xiaomi Mi Electric Scooter 3 non sarà da meno! Volendo concludere la panoramica, probabilmente si passerà dagli pneumatici da 8.5″ ad una soluzione maggiore, mantenendo il doppio sistema di frenata.

Fantasticare su uscita e prezzo è quanto mai prematuro: restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Ci sarà anche uno Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite? | Aggiornamento 02/03

Dopo aver abbozzato le prime caratteristiche del prossimo monopattino elettrico di Xiaomi, arrivano indiscrezioni anche in merito ad una presunta variante economica. Non vi sono ancora conferme e tutto è frutto di un rumor, ma sembra che oltre al modello base avremo anche uno Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite. Non sono trapelati dettagli sulle caratteristiche e l'immagine in alto non è proprio entusiasmante: si tratta infatti di uno scatto relativo alla versione Mercedes AMG di Mi Scooter 2 Pro.

Insomma, per il momento è ancora tutto molto nebuloso ed è meglio restare in attesa di altre novità invece di sbilanciarsi. Per quanto riguarda invece Mi Electric Scooter 3 è presente una certificazione che ne rivela l'esistenza (la trovate in alto in questo articolo) anche se purtroppo design e caratteristiche sono ancora un mistero.

