Dopo aver lanciato il nuovo condizionatore silenzioso, la compagnia di Lei Jun torna con un ennesimo prodotto di questa categoria, stavolta puntando sul design. Questa versione di Xiaomi Mi Air Conditioner si presenta come una controparte “premium”, che adotta uno stile leggermente differente: ecco tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo del nuovo condizionatore smart di Xiaomi.

Xiaomi Mi Air Conditioner ritorna con un look più ricco | Caratteristiche & prezzo

Ovviamente scordatevi cambiamenti estetici aggressivi: ancora una volta ci troviamo di fronte ad un dispositivo dal look minimale, nel perfetto stile di Xiaomi. La nuova versione di Xiaomi Mi Air Conditioner arriva infatti con un design ampiamente collaudato ma introduce degli inserti color oro che lo rendono particolarmente adatto a determinati ambienti e alcune tonalità di colori, in modo da non stonare con un look “eccessivamente” basilare e dominato dal bianco.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il nuovo condizionatore smart di Xiaomi arriva in due versioni, da 1.5CV (12.000 BTU) e da 2CV (18.000 BTU). Nel primo caso si tratta di un prodotto adatto ad ambienti fino a 20 mq mentre il modello maggiorato è perfetto fino a 30 mq. Inoltre non mancano le solite funzioni smart, tra cui la possibilità di controllare i dispositivi da remoto con lo smartphone.

Il condizionatore smart di Xiaomi in versione “premium” è disponibile all'acquisto in Cina, tramite lo store ufficiale del brand, al prezzo di 322€ (2.499 yuan) e 464€ (3.599 yuan) al cambio.

