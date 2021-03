Xiaomi Mi 11x e Mi 11i si faranno, ma saranno una “vecchia” conoscenza

A quanto pare, anche il 2021 sarà caratterizzato dalle solite tecniche di rebranding da parte di Xiaomi. Come ci rivelano voci di corridoio, a breve avverrà il lancio degli inediti Xiaomi Mi 11x, Mi 11x Pro e Mi 11i, anche se la parola “inediti” potrebbe sembrare alquanto azzardata. Anche se non abbiamo mai sentito nominare questi modelli, in realtà dietro a queste sigle si nasconderebbe l'esistenza di smartphone già esistenti.

Xiaomi prepara il lancio dei “nuovi Mi 11x e Mi 11i, ma potreste già conoscerli

Il lancio ufficiale della serie Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ ha avuto luogo pochi giorni fa, ma presto li dovremmo rivedere sotto un'altra luce. Come già accaduto più volte in passato, Xiaomi vuole continuare a dividere gli smartphone commercializzati fra i tre mercati di riferimento: Cina, India e Global. Nonostante l'azienda operi in tutti e tre questi mercati, in ognuno di essi si muove in maniera diversa, presentando smartphone con differenti tempistiche e nomi commerciali.

Ed infatti i leak ci rivelano che Xiaomi Mi 11x altri non sarà che Redmi K40 per l'India, così come Mi 11x Pro sarà l'alter ego di K40 Pro. Non mancherebbe nemmeno K40 Pro+, il quale, però, si dovrebbe chiamare Mi 11i, come se non bastasse già questa diversificazione dei nomi.

Una politica di rebranding, quella di Xiaomi, che riguarderebbe soltanto l'India. Per il mercato Global, in cui ricade anche l'Europa, Redmi K40 e K40 Pro sarebbero in dirittura d'arrivo sotto forma di POCO F3 e F3 Pro. Per il momento è ancora presto per dirlo, ma non ci meraviglierebbe scoprire che anche qualche specifiche sia differente rispetto ai modelli d'origine.

Situazione confusa per la scelta dei nomi che ha colpito anche la recente serie Redmi Note 10, con tre modelli lanciati in India, quattro in Europa e nessuno in Cina.

