Dopo tanta richiesta, anche coloro che hanno fra le mani uno fra Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro stanno per ricevere l'aggiornamento ad Android 11. Dopo un iniziale periodo di beta testing con l'ultima MIUI 12.5, anche la MIUI 12 sta per accogliere la nuova release software rilasciata da Google. Come al solito, è un aggiornamento in fase limitata, pertanto ci vorrà tempo prima che arrivi a tutti gli utenti.

Aggiornamento 09/03: il roll-out del major update Google inizia il suo corso anche in Europa su Mi 10T e Mi 10T Pro, adesso in via ufficiale. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Si parte con l'aggiornamento ad Android 11 per i possessori di Xiaomi Mi 10T e 10T Pro

Sì, perché l'aggiornamento ad Android 11 per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro è partito dall'India e soltanto nei prossimi giorni si allargherà al resto dei paesi. Per il momento, quindi, l'unica release con la nuova versione del robottino verde è la MIUI V12.1.1.0.RJDINXM. Ma non appena saranno disponibili le ROM Global ed EEA sarete fra i primi a saperlo, pertanto continuate a seguirci.

Se non avete ancora dato uno sguardo alle novità di Android 11, allora le trovate tutte nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla lista dei modelli che si aggiorneranno (o già aggiornati).

Parte la EEA | Aggiornamento 09/03

Ancor prima del rilascio su scala Global, l'aggiornamento ad Android 11 con MIUI 12 è partito in Europa per i possessori di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. La release in corso è la V12.1.2.0.RJDEUXM: dopo un iniziale periodo come Stable Beta, adesso sta gradualmente arrivando a tutti gli utenti. Se preferiste non attendere, potete aggiornare manualmente scaricando la ROM dal nostro articolo dedicato:

Scarica Android 11 per Mi 10T/Mi 10T Pro

Sei appassionato di Xiaomi? Allora non perdere la nostra recensione del Mi 11, l'ultimo super top di gamma del brand!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu