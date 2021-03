Secondo ultime indiscrezioni, la serie Xiaomi Mi 10 potrebbe accogliere un nuovo modello 2021 pilotato dall'ultimo Snapdragon 870. La presentazione di Qualcomm sembra essere stata particolarmente gradita dai produttori: in rete sono già comparsi diversi leak che lo vedono a bordo di vari smartphone. Fra questi troviamo il nuovissimo Redmi K40, ma anche un nuovo smartphone di fascia alta dalla casa madre.

Aggiornamento 04/03: si torna a parlare di Xiaomi Mi 10 2021, questa volta con alcuni dettagli provenienti da Geekbench. Trovate tutte le novità direttamente nella sezione “Hardware e benchmark”.

Xiaomi Mi 10 2021: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Design e display

Con nome in codice Thyme e sigle J1T, J1U, J1N e J1X/J2X (tutti che probabilmente che si riferiscono al modello zona per zona), scopriamo che si chiamerà Xiaomi Mi 10 2021 “New Year Edition”. Dovrebbe avere un display AMOLED a 120 Hz. Il design rimarrà sostanzialmente invariato rispetto al modello del 2020. Lo si evince dalle immagini ufficiali, nelle quali compare anche il box di vendita a tema Capodanno Cinese (sarà l'Anno del Bue).









Quello che vedete nelle immagini qui sopra, però, potrebbe anche essere semplicemente una variante di Mi 10 pensata ad hoc per il Capodanno Cinese, e niente più. Anche perché secondo quanto emerso dal TENAA il nuovo Xiaomi Mi 10 2021 dovrebbe differire leggermente rispetto al suo predecessore. Questo modello, identificato come Xiaomi M2102J2SC, sembra avere un display curvo sulla parte frontale, caratterizzato dalla presenza di una selfie camera inclusa in un foro sulla sinistra. Oltre questo, poi, il retro mostrerebbe una quad-camera posizionata verticalmente, molto più simile a quella che abbiamo visto su Xiaomi Mi 10T Pro.

La certificazione del TENAA ci offre anche alcuni dettagli sulle dimensioni del dispositivo: questo presenta un corpo di 162.6 x 74.8 x 8.96 mm. Per quanto riguarda il display, l'ente certificativo conferma la presenza di un pannello da 6.67″ di diagonale: da questo punto di vista avremo quindi un pannello identico a quello di Mi 10 Ultra e Mi 10 standard mentre in termini di dimensioni avremo lo stesso corpo di quest'ultimo.

In merito al nome commerciale hanno cominciato a fare capolino alcune voci che parlano della possibilità che lo smartphone arrivi sul mercato come Xiaomi Mi 10S.

Hardware e benchmark

A rivelare la presenza di un nuovo chipset è stato il solito leaker cinese DigitalChatStation, per quanto il suo storico di leak non sempre si riveli essere esatto al 100%. Il nuovo Xiaomi Mi 10 2021 infatti sarà dotato dello Snapdragon 870. Con processo produttivo a 7 nm, offre una rinnovata CPU octa-core Kryo 585 così formata: 1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz. Sostanzialmente è una versione potenziata dello Snapdragon 865 di Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra, con una CPU che sale nella frequenza massima dai precedenti 2,84 GHz.

Nel frattempo la nuova versione del flagship di Xiaomi ha fatto capolino anche su Geekbench. Come si evince dalle immagini in alto, anche i primi benchmark sembrano puntare in direzione del già citato Snapdragon 870, accompagnato da 8 GB di RAM e con Android 11 lato software. Ovviamente la GPU è l'Adreno 650.

Per la batteria, il modulo sarà un comunque capiente: stando al TENAA si tratterà di una soluzione da 4.680 mAh. Presumibilmente il documento riporta la capienza minima e dovrebbe arrivare sul mercato con 4.780 mAh. Parlando invece di ricarica, dalle ultime certificazioni non risulta una soluzione ultra-rapida, che sarà “solamente” a 33 W, che quindi lo porta al pari del modello precedente. Trapelata, però, la presenza di un chip NFC.

Fotocamera

Di Xiaomi Mi 10 2021 abbiamo i primi dettagli sul modulo fotocamera, dotato di 4 sensori. Il principale è il Samsung S5KHMX con OIS, mentre gli altri sono un grandangolare, macro e sensore di profondità. Praticamente lo stesso identico comparto di Mi 10, quindi dovrebbe essere sempre una 108+13+2+2 MP.

Prezzo e disponibilità

Attualmente non abbiamo notizie concrete in merito al prezzo e alla disponibilità dello Xiaomi Mi 10 2021, Fra pochi giorni Xiaomi Mi 11 sarà portato sul mercato Global, anche se questo modello sembra indirizzato per lo più alla Cina. Possibile, quindi, che venga presentato più o meno negli stessi giorni: lo scopriremo a breve. Per quanto riguarda il prezzo, sarà venduto al costo di listino di 3.399 yuan, pari a 439€ al cambio. Una cifra inferiore a quella proposta al lancio di Mi 10 in Cina, che costava 3.999 yuan (516€).

Snapdragon 870: non solo Xiaomi, ecco gli altri papabili

Oltre a Xiaomi e Redmi, anche altre aziende stanno lavorando per proporre il proprio smartphone basato su Snapdragon 870. Uno dei primi è stato Motorola Edge S, ma dietro l'angolo ci dovrebbe essere anche OPPO Find X3 ed un top di gamma vivo.

