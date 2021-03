Se c'è un brand da cui ci si attende un dispositivo foldable, quello è Xiaomi. Il brand infatti, pare stia per avviare un grosso investimento nei display OLED flessibili in patria, per portare nuovi smartphone Xiaomi pieghevoli sul mercato.

Xiaomi: i display OLED flessibili degli smartphone pieghevoli saranno prodotti in patria

In merito alla questione si è pronunciato il leaker Digital Chat Station, che ha spiegato come produttori di display tipo BOE, TCL Huaxing e Visionox abbiano avvicinato la qualità dei loro pannelli a quelli di produttori stranieri, ma anche altri produttori in Cina stanno aumentando la qualità delle loro soluzioni. Questo ha portato Xiaomi a non affidarsi quindi alla sola Samsung per i pieghevoli, ma anche a fornitori in patria.

Questo, secondo il leaker, porterà Xiaomi a ulteriori modelli di smartphone pieghevoli, quindi non solo il vociferato nuovo dispositivo della serie Mi MIX. E soprattutto, saranno tutti dispositivi potenzialmente di fascia alta, dato che l'investimento del brand è mirato a pannelli OLED, quindi non proprio le soluzioni più economiche sul mercato. Vero che gli AMOLED sono stati portati nella fascia media proprio da Xiaomi, ma quando si parla di pieghevoli ovviamente parliamo di prezzi diversi.

Anche l'avere un fornitore locale, ovviamente, porterebbe a Xiaomi ma anche altri brand a spendere di meno in fornitura e portare una soluzione finora molto costosa a prezzi più democratici e che possano arrivare nelle mani di molti più utenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu