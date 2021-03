Xiaomi presenta le nuove sneakers FREETIE, ancora più leggere

Abbiamo avuto a che fare in molteplici occasioni con le scarpe della compagnia cinese, con varie soddisfazioni sia per quanto riguarda il look che la comodità. Le nuove sneakers di FREETIE, fresche di lancio su Xiaomi YouPin, seguono la scia dei precedenti modelli, con uno stile unico ed un corpo ultraleggero e comodo, ovviamente il tutto ad un prezzo super.

Xiaomi YouPin lancia le sneakers FREETIE ultraleggere | Caratteristiche & Prezzo

La parte superiore della scarpa è realizzata in materiale morbido resistente e traspirante, con tecnologia FREECOOL. Durante la corsa le temperature interne delle scarpe raggiungono i 40°C mentre il tasso di umidità sfiora il 90%: grazie al materiale utilizzato per le nuove sneakers FREETIE è possibile mantenere temperature più accettabili grazie al ricambio d'aria. In merito alla suola, ovviamente è realizzata in vari strati e con materiali ammortizzanti, in modo da assorbire al meglio l'energia sprigionata durante la corsa (specialmente quando il tallone tocca il suolo).





L'interno delle nuove sneakers Xiaomi FREETIE è realizzato con tecnologia agli ioni d'argento, soluzione antibatterica e deodorante. Il tutto è racchiuso in un corpo del peso di 192 grammi: insomma si tratta di scarpe da corsa (che non disdegnano di essere utilizzate per un look sportivo) ultraleggere, perfette per l'attività fisica.

Come al solito in questi casi le sneakers FREETIE hanno debuttato in Cina su Xiaomi YouPin, in crowdfunding al prezzo di circa 23€ al cambio (179 yuan). Al momento le scarpe non sono ancora disponibili per noi occidentali, ma non appena arriveranno in uno dei soliti store provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo vi segnaliamo che le sneakers casual per eccellenza di FREETIE sono in sconto su AliExpress a 18€. Per chi preferisce una soluzione alternativa, sempre del brand, date un'occhiata anche al paio che trovate in basso.

