Si ritorna a parlare di novità in salsa YouPin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi spesso ricca di gadget utili e stravaganti: tra questi ecco fare capolino un aggeggio molto particolare, che sembra un semplice ciondolo ma che in realtà nasconde un pratico massaggiatore per il collo!

Xiaomi YouPin presenta un gadget che sembra un ciondolo ma in realtà…





Come si evince dalle immagini, questo piccolo dispositivo targato Xiaomi YouPin sembra una semplice ciondolo dal look “atipico”: tuttavia si tratta di un massaggiatore per il collo in grado di alleviare i dolori muscolari. Il “ciondolo” presenta una testina da posizionare proprio dietro al collo, un modulo massaggiante con un angolo di 270° in grado di abbracciare la zona cervicale ed offrire fino a 9 modalità di vibrazione differenti.

Immancabile poi un sistema di riscaldamento integrato, in grado di spingersi fino ai 42°C e regalare un caldo massaggio. Inoltre si tratta di un dispositivo smart, grazie al supporto alla connettività Bluetooth: il massaggiatore può interfacciarsi con lo smartphone, in modo da programmare l'accensione e il livello di intensità direttamente da telefono.

All'interno trova spazio una batteria da 600 mAh, ricaricabile tramite USB Type-C. In base a quanto riportato dall'azienda è in grado di offrire fino ad una settimana di utilizzo, con almeno due massaggi da 15 minuti al giorno.

Il nuovo ciondolo massaggiatore per il collo smart di Xiaomi YouPin è attualmente in vendita tramite la piattaforma di crowdfunding al prezzo di circa 28€ al cambio attuale (quindi 299 yuan).

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu