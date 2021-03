Sebbene sia stato diviso a metà, il mega evento Xiaomi nella sua prima parte ha visto, oltre agli smartphone top gamma, anche interessanti accessori. Uno di questi è la base di ricarica wireless di Xiaomi, che può fungere da caricabatterie per più dispositivi contemporaneamente, sebbene ad un prezzo altino.

Xiaomi Multi-Lane Wireless Charger: tutto sulla nuova base di ricarica

Come possiamo vedere dall'immagine di copertina, l'idea di base è sicuramente qualcosa di non inedito, dato che è evidente che l'azienda di Lei Jun si è ispirata al vociferato e mai concretizzato AirPower di Apple. Questo però non ha fermato Xiaomi che ha colto la palla al balzo ed ha lanciato la sua versione, chiamata Multi-Lane Wireless Charger, data la possibilità di utilizzare la basetta come caricabatterie per più dispositivi.

Ma come si può rendere possibile questo tipo di ricarica? Visto che i dispositivi messi a caricare non sono propriamente messi in posizione perpendicolare, come avviene il processo? Xiaomi ha realizzato qualcosa di molto particolare in merito, visto che ha utilizzato ben 19 bobine al fine di poter posizionare più smartphone e anche qualche accessorio senza problemi di posizionamento. Il brand ha poi pensato a tutto, dando la possibilità di caricare smartphone diversi da quelli proprietari (per esempio, potete ricaricarci un iPhone).

Ma quanto costa questo nuovo caricabatterie wireless Xiaomi? La base di ricarica Multi-Lane Charger arriva momentaneamente sul mercato cinese al prezzo al cambio di circa 77€, che per essere una “novità”, sono anche congrui, sebbene non sia un costo economico. Per l'arrivo in Occidente, salvo novità possiamo aspettarcelo sugli store come AliExpress o Banggood.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu