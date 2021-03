Effetto Xiaomi: anche altre aziende cinesi faranno causa agli USA

Nuovi risvolti all'orizzonte in merito ai Ban imposti ai brand dal precedente governo Trump. Infatti, dopo la vittoria legale di Xiaomi, anche altre aziende cinesi stanno valutando di intentare una propria causa legale verso gli USA al fine di ottenere l'uscita dalla Entity List e Black List che tanti problemi sta portando alla produzione e alle operazioni.

La vittoria di Xiaomi apre le trattative tra aziende cinesi e studi legali per intentare causa agli USA

Secondo un report di Reuters, non sono poche le aziende presenti nelle sopracitate liste che vogliono ora fare causa al governo USA. Secondo agli esperti del settore, alcune società sono in trattativa con studi legali americani come Steptoe & Johnson e Hogan Lovells, partendo dal presupposto che l'ordine preliminare del giudice distrettuale degli Stati Uniti, Rudolph Contreras, che ha interrotto l'inclusione di Xiaomi nella lista di società militari cinesi comuniste che soggette a divieto di investimento.

Questa sentenza e questa reazione sta portando gli Stati Uniti a chiedersi quale strategia intraprendere al fine di difendersi dalle pressioni delle aziende cinesi. Dal parere degli avvocati però, si evince grande sicurezza del fatto che i presupposti per condannare Xiaomi fossero effettivamente ridicoli, quindi questo potrebbe favorire non poco le altre società.

Insomma, pare iniziata definitivamente una lunga sessione di battaglie legali tra le aziende cinesi e gli USA, con l'operazione di Ban che inizia a scricchiolare sempre di più.

