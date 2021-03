Con l'arrivo in Italia, la compagnia cinese ha portato con sé anche le sue cuffie wireless top, una soluzione sportiva ma che punta forte sulla qualità. Stando alle ultime indiscrezioni, vivo potrebbe fare il bis con le nuove Wireless Sport Lite, in arrivo sia nei asiatici che in Europa.

vivo Wireless Sport Lite: che cosa sappiamo finora

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da una fonte vicina all'azienda, sembra che siano in dirittura d'arrivo le nuove cuffie vivo Wireless Sport Lite. Come il nome lascia intendere dovrebbe trattarsi di una versione più economica del modello base, pensata per il mercato globale. Infatti sembra che i nuovi auricolari arriveranno sia in Asia che in Europa ma ovviamente manca ancora una conferma da parte della compagnia.

Purtroppo non sono presenti nemmeno i primi dettagli sulle specifiche e il design; al momento appare tutto parecchio nebuloso anche se non sembra poi cosi irreale che vivo possa lanciare la versione Lite delle sue cuffie top pensate per lo sport e l'attività fisica. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli: nel frattempo qui trovate la nostra recensione delle attuali cuffie Wireless Sport.

