Sebbene il mercato più esigente per gli smartphone resta quello europeo, in Asia è quello dove i dispositivi sono venduti con una mole maggiore. E a beneficiarne è stata vivo, che è risultato essere il primo brand in Asia per vendite di smartphone.

vivo campione di vendite smartphone in Asia

Source: Counterpoint

Stando a quanto raccolto dall'analisi di Counterpoint, vivo è riuscita a prendersi il primato nelle vendite smartphone del Q4 2020, occupando una fetta di mercato pari al 15%, essendo davanti a tutti in mercati molto prolifici come Indonesia, Thailandia e Malesia in cui il brand ha spedito più di tutti.

Inoltre, considerando tutta l'annualità 2020, vivo è attualmente il quinto produttore per dispositivi spediti e venduti a livello Globale, con un'interessante quota di mercato dell'8.6%. Questo fa capire quanto la crescita del marchio sia stata importante da quando è uscita dal solo mercato cinese per affacciarsi a mercati più esigenti e ampi.

Questi risultati possono rappresentare una concreta spinta verso un ampliamento della fetta di mercato anche in continenti come l'Europa, che man mano ha preso sempre più confidenza e fiducia verso i prodotti di vivo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu