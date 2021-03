Arrivata in Europa ed in Italia con una line up di smartphone per tutte le tasche e soprattutto aggiornati con una rapidità importante, vivo continua la sua crescita strategica approdando anche negli store e sul sito MediaWorld.

vivo: prima gli smartphone e poi gli auricolari da MediaWorld

Ma con cosa si parte in questo nuovo canale di distribuzione per il colosso cinese? Ovviamente, per dare impatto alla presenza nel nostro paese, si inizierà dagli smartphone e cioè vivo Y11s, Y20s, Y70 e soprattutto il top gamma X51, con la sua Night Camera Gimbal. Ma non solo gli smartphone saranno presenti nella catena commerciale tra le più fornite d'Italia e d'Europa.

Infatti, in seguito ai dispositivi mobili arriveranno nello store MediaWorld anche gli ottimi indossabili, come gli auricolari vivo TWS Neo e Wireless Sport, che abbiamo recensito qualche tempo fa, proprio per non farsi mancare nulla del proprio catalogo.

Queste le parole in merito del Presidente di vivo Italia, Vincent Xi: “Siamo orgogliosi di aver stretto questa partnership con MediaWorld, un player importante che supporterà̀ l’espansione del brand sul mercato italiano, avvicinandolo sempre di più al consumatore. La sinergia che abbiamo avuto l’occasione di creare insieme è il primo passo per il raggiungimento di importanti obiettivi comuni“.