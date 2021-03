vivo NEX 4 arriverà? I dubbi sono più delle certezze

Le ultime notizie riguardanti i flagship della serie NEX riguardavano il modello 3S 5G e da allora è passato davvero tantissimo tempo. Di recente la casa cinese ha lanciato la serie X60, con il modello Pro+ in arrivo nei prossimi giorni. Ma quali sono i piani per il futuro vivo NEX 4? Ecco che cominciano a fioccare le primissime indiscrezioni, direttamente da un nome noto quando si parla di leaker cinesi.

Aggiornamento 30/03: stando a nuovi leak, ci sono forti dubbi in merito all'arrivo di vivo NEX 4. Trovate tutto in foto all'articolo.

Si comincia a parlare di vivo NEX 4: svelato il periodo di uscita

Quando è DigitalChatStation a parlare, in genere ascoltiamo interessanti dato che si tratta di un insider solitamente affidabile. Stando alle ultime novità pubblicate su Weibo, l'azienda avrebbe in programma un nuovo modello della serie NEX, in arrivo nel corso del secondo trimestre del 2021 (quindi tra aprile e giugno). Il leaker non specifica il nome dello smartphone ma per comodità continueremo a chiamarlo vivo NEX 4.

Tuttavia esiste anche un'altra possibilità: in genere il numero 4 viene considerato “sfortunato” nella cultura cinese e quindi – come avvenuto in altre occasioni, ad esempio il passaggio da Red Magic 3 alla versione 5 – l'azienda potrebbe saltare una generazione e lanciare direttamente vivo NEX 5.

Che cosa aspettarsi?

In merito alle specifiche, ovviamente è impossibile non aspettarsi la presenza di determinate caratteristiche. Tra queste, il nuovo chipset Snapdragon 888 ed un pannello AMOLED con refresh rate elevato, per non parlare di una ricarica ultra rapida pari o superiore a 120W. Tra parentesi, da notare il riferimento di DigitalChatStation ad una tecnologia ormai matura: di cosa starà parlando?

Volendo essere maliziosi potremmo tirare in ballo la fotocamera sotto il display (la serie NEX è sempre stata d'avanguardia) o magari la misteriosa ricarica da 160W anticipata nei giorni scorsi proprio dall'insider.

vivo NEX 4 rimandato: non convince la dirigenza

Dopo quasi due mesi di nulla, ci sono nuove indiscrezioni in merito all'arrivo di vivo NEX 4. Secondo il leaker Digital Chat Station, il tentativo sopracitato per il Q2 2021 è stato fatto, ma la risposta dei test non ha portato esito positivo. Infatti, pare che la dirigenza lo abbia rimandato a data da destinarsi proprio perché non soddisfatta di quanto ottenuto.

Sembra che il motivo principale sia la fotocamera sotto al display pro-attiva che non ha soddisfatto i requisiti, dato che gli standard vivo per la multimedialità sono molto alti. Non sappiamo quindi ora cosa ne sarà del concept phone, ma è chiaro che la strada è davvero in salita.

