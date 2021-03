Abbiamo conosciuto Ulefone spesso come brand specializzato in smartphone rugged, ma non mancano anche soluzioni standard. E uno di questi è il nuovo Ulefone Note 11P, con specifiche di tutto rispetto considerando il prezzo a cui viene proposto.

Ulefone Note 11P: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

Il design del nuovo mid-range Ulefone segue il trend attuale con il bumper fotocamera posto in alto a sinistra dove sono racchiusi i vari sensori. Andando poi all'hardware, troviamo un display da 6.55″ HD+ (1600 x 720 pixel) con punch-hole laterale. Lato CPU troviamo un chipset MediaTek Helio P60, ma anche una GPU Mali-G72. Per la memoria abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB UFS 2.1.

Per la fotocamera, il modulo è a 4 sensori ed il principale è da 48 MP, seguito da uno grandangolare da 8 MP, oltre ad uno macro da 2 MP ed uno supplementare da 2 MP. La selfie camera è invece un sensore da 8 MP. Per la batteria, abbiamo un capiente modulo da 4400 mAh, utile anche per l'OTG reverse charge. Il sensore d'impronte è sul retro, presente anche il mini jack da 3.5 mm. Per il software abbiamo Android 11 stock, cosa non da poco a questo prezzo.

L'Ulefone Note 11P è disponibile sullo store di Banggood in pre-ordine al prezzo di 115.52€, davvero ottimo considerando tutte le sue caratteristiche. Ricordiamo che le spese di spedizione ammontano a 3.08€. Trovate il link all'acquisto nel box in basso.

