In questi primi mesi del 2021 abbiamo un unico, vero protagonista nel campo dei semiconduttori: il flagship Qualcomm Snapdragon 888. Ebbene, all'appello manca ancora il nuovo SoC 5G upper mid-range (cioè di fascia medio-alta) che potrebbe cambiare in tal senso il mercato di Xiaomi, OPPO e OnePlus. Dopo varie voci, pare proprio che il prossimo Snapdragon in tal senso dovrebbe essere il chipset 788, di cui conosciamo le prime specifiche, che andrà ad equipaggiare i prossimi medio-top gamma di Xiaomi, OPPO, OnePlus ma anche altri brand come vivo e iQOO.

Snapdragon 788: tutto quello che sappiamo finora

Stando a quanto riportano le prime fonti in merito, già il nome si distacca da quello che doveva essere Snapdragon 775G, quindi seguendo il filone scelto anche per l'888 si virerà su una nomenclatura che taglia con il passato. Ma a parte questo, sappiamo anche che il processo utilizzato per l'architettura sarà ancora quello di Samsung EUV a 5 nm che porterà ad avere le seguenti caratteristiche:

CPU Kryo 600;

memorie RAM LPDDR5-3200 o LPDDR4x-2400;

memorie flash UFS 3.1

ISP Spectra 570 con supporto fino a 3 sensori da 28 MP, riprese video 4K 60 fps;

Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, 5G Sub-6GHz;

Insomma, pare proprio che alla fascia media non mancherà proprio nulla grazie a questo Snapdragon 788 e quindi è facile pensare che potremo trovarci davanti allo stesso successo ottenuto dal fortunatissimo Snapdragon 765G che ha fatto il bello e cattivo tempo del settore con smartphone molto spesso preferiti ai vari top gamma, come OPPO Find X2 Neo, Xiaomi Mi 10 Lite, OnePlus Nord, ma anche vivo X51.

