Sensore smart infrarossi per rubinetto di Xiaomi Xiaoda

Se anche voi non sopportate gli sprechi d'acqua ed avete apprezzato il primo dispositivo di Xiaoda, allora il nuovo sensore a infrarossi per rubinetto lanciato su Xiaomi YouPin non potrà che interessarvi, specialmente viste le migliorie ed il prezzo conveniente.

Xiaomi YouPin presenta il nuovo sensore a infrarossi Xiaoda | Caratteristiche & Prezzo

Il sensore di Xiaoda diventa più preciso e reattivo grazie al nuovo algoritmo XD2.0 e anche la ricarica del dispositivo ottiene dei benefici con il passaggio da una porta micro USB a quella Type-C (ormai un must have per qualsiasi tipo di prodotto). Ancora una volta troviamo il grado di impermeabilità IPX6 mentre rispetto al predecessore sono presenti degli attacchi di dimensioni maggiori (M20, M22 e in questo caso anche M24). Il nuovo sensore smart ad infrarossi per rubinetto da Xiaomi YouPin adotta il medesimo design a cui siamo abituati, seppur con alcuni cambiamenti davvero minimi: comunque lo stile minimale del brand cinese è palese, sia per la sola colorazione bianca che in termini di dimensioni e linee.







Nel momento il cui scriviamo il sensore a infrarossi per rubinetti targato Xiaoda è disponibile in crowdfunding su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 10€ (79 yuan). La campagna – già ampiamente superata – terminerà il 12 aprile: vedremo se il nuovo prodotto arriverà anche per noi occidentali, ma visto il successo del primo modello non è da escludere. Intanto di seguito trovate il link all'acquisto per il modello precedente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu