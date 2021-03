Con l'avvicinarsi della Festa della Donna, del Papà e di Pasqua, è importante scegliere il regalo giusto per tutte queste occasioni. Per non farsi trovare impreparati, Samsung ha pensato a delle offerte molto interessanti come lo sconto sui Galaxy Watch 3 e Active 2, ma anche gli auricolari TWS Galaxy Buds e Buds Pro in omaggio con l'acquisto di Galaxy S21 ed S21 Ultra.

Samsung: ecco come ottenere lo sconto su Watch 3 e Active 2 e le Buds in omaggio

Come fare quindi per ottenere queste offerte Samsung? Prima di far tutto, è necessario iscriversi a Samsung Members. Una volta fatto, all'acquisto di un Samsung Galaxy S21, che abbiamo recensito, S21+, S20 FE, Note 20 e Tab S7 riceverete le Galaxy Buds Live in omaggio, mentre con Galaxy S21 Ultra, i pieghevoli Z Fold 2 e Flip, Tab S7 Plus e i Galaxy Book riceverete in omaggio le Buds Pro. Questa prima promo è valida fino al 21 marzo 2021.

E sempre con l'iscrizione a Members, è possibile ottenere un super Voucher per ricevere uno sconto di 50€ sull'acquisto di uno smartwatch Galaxy Watch 3 o Active 2. Questa offerta è valida fino al 28 marzo 2021.

Offerte Samsung: Galaxy Fit 2 a prezzo top con le Buds+

Infine, sempre fino al 28 marzo 2021 è possibile ottenere la smartband Samsung Galaxy Fit 2 a soli 19.99€ acquistando i nuovi auricolari Galaxy Buds+, così da avere una combinazione perfetta per l'attività sportiva in pieno stile Samsung.

Ricordiamo che queste offerte sono valide nei negozi aderenti e sullo store Samsung Online Shop, di cui vi lasciamo il link.

