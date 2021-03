Il 19 marzo di avvina ed è arrivato il momento di dare un'occhiata ai migliori regali il salsa tech per la Festa del Papà: se volete fare bella figura potete approfittare delle offerte di Honor su smartphone, smartwatch ed accessori. Di certo troverete il regalo perfetto!

Honor celebra la Festa del Papà con tante offerte: ecco i migliori regali tech

Ovviamente i regali tech di Honor offrono tantissimi spunti e si adattano alla perfezione per la Festa del Papà: a partire dal papà più tecnologico, passando per quello sportivo, fino a quello meno esperto, di certo ce n'è per tutti i gusti. Per chi ama le avventure all'aperto, al polso non può mancare Honor Watch GS Pro (recensione), premiato ad IFA 2020 per la sua robustezza e resistenza, ora in offerta a 169.9€. Per tutti i papà che invece preferiscono puntare all'eleganza, ma senza rinunciare a funzioni tech, Honor MagicWatch 2 (recensione) è in sconto a 139.9€ e 159.9€ nelle versioni Silver e Black da 46 mm.

Le offerte Honor dedicate al fitness continuano con Watch ES a 82.9€ e Band 5 a 29.9€. Tuttavia, se state pensando ad un regalo impegnativo non mancano promozioni su notebook e smartphone. Tra questi vi segnaliamo MagicBook Pro a partire da 849€, Honor 9X Pro a 179€, 10X Lite a 149.9€ ed il router Wi-Fi 6 a 39.9€.

Per tutte le offerte di Honor date un'occhiata allo store ufficiale (lo trovate qui) dove sono anche attive le promo per la Festa della Donna.

