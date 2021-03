Tramite un post sui social ufficiali Xiaomi ha annunciato una partnership con Tencent, responsabile di PUBG Mobile: Redmi Note 10 Pro e il resto della famiglia sono stati scelti come smartphone ufficiali della campagna eSports 2021 per l'Asia e l'Europa (e non c'è da stupirsi).

Redmi Note 10 Pro: Xiaomi e Tencent annunciano una partnership per PUBG Mobile

Nonostante siamo abituati a pensare agli smartphone da gaming come dei modelli super top, la realtà è un'altra e in tanti preferiscono fare affidamento su modelli più accessibili, anche per giocare. Per questo motivo Redmi Note 10 Pro e gli altri modelli che compongono la gamma sono dotati di display AMOLED. Il modello maggiore, poi, arriva con un refresh rate a 120 Hz ed una frequenza di campionamento al tocco di 240 Hz: si tratta di due feature particolarmente adatte al gaming, specialmente per quanto riguarda i titoli FPS competitivi come PUBG Mobile.

A rendere ancora più piccanti le cose, troviamo il chipset Snapdragon 732G ed una serie di caratteristiche che rendono il gioco ancora più immersivo (come l'audio stereo e il motore di vibrazione migliorato). Cosa ne pensate nei nuovi smartphone della gamma Redmi Note 10? Siete curiosi di provarli?

Volete sapere tutte le differenze tra i nuovi modelli della serie Note? Allora qui trovate un pratico confronto tra specifiche di tutti e quattro gli smartphone. Inoltre se volete mettere le mani su Redmi Note 10 Pro e sul Note 10 standard, ecco dove comprare i mid-range con spedizione dall'Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu