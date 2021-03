Con gli ultimi iPhone 12, Apple ha dato il via al nuovo trend del mercato degli smartphone: niente più caricatore all'interno dei box di vendita. Xiaomi ha deciso di seguire la decisione del gigante statunitense ed ora pare che anche Redmi farà lo stesso. Tuttavia c'è una differenza, un prima e un dopo. Fino a questo momento il grande assente ha riguardato solo modelli top, ma forse le cose stanno per cambiare: la serie Redmi Note 10 sarà la prima famiglia di mid-range senza caricabatteria in confezione?

Aggiornamento 02/03: dopo le ipotesi iniziali è arrivato il momento di tirare le somme e scoprire se Redmi Note 10 e Note 10 Pro avranno o meno il caricabatterie in confezione. Trovate tutti i dettagli e le novità direttamente a fine articolo.

Redmi Note 10 senza caricabatterie in confezione? Dopo i top ora tocca alla fascia media

Per prima cosa è bene chiarire alcuni punti: anche se inevitabilmente si andrà verso la rimozione dei caricatori dai box, al momento Xiaomi ha optato per una soluzione che possa accontentare tutti. L'ultimo flagship Xiaomi Mi 11 è arrivato in due versioni, una con caricatore in confezione e una sprovvista: insomma, l'azienda ha dato la possibilità di scelta agli utenti. Si è trattato di una decisione importante anche se sappiamo bene che non avrà un seguito. I dati parlano chiaro e solo il 6% dei Mi Fan cinesi ha effettuato la scelta ecologica.

Tuttavia se state tirando un sospiro di sollievo, forse è il caso di fare dietro front: questo risultato verrà quasi sicuramente ignorato e se il trend dovrà essere quello di rimuovere il caricatore gratuito dalle future confezioni, beh lo sarà di certo. Il primo segnale di arriva da Redmi, con la serie K40: l'immagine che vedete in alto riguarda il box del futuro top di gamma. Questo arriverà a febbraio e probabilmente seguirà la medesima soluzione di Mi 11, ossia due versioni (una con caricatore e una “green”).

Le cose si fanno ancora più piccanti grazie a questo post pubblicato su Weibo dal CEO Lu Weibing. Il dirigente chiede agli utenti che cosa si aspettano dal prossimo Redmi Note 10 e un Mi Fan ha avuto la malaugurata idea di sottolineare – quasi in modo scherzoso, vista anche l'emoticon – che il mid-range arriverà senza caricabatterie in confezione. La risposta del CEO è stata un secco “ricevuto” e tanto è bastato: come potete leggere le risposte sono circa 211 (nel momento in cui scriviamo) e non sono esattamente “felici”.

Insomma, i Mi Fan hanno dimostrato un bel po' di malcontento se messi davanti l'ipotesi di un mid-range senza caricatore. Resta da vedere quale sarà la decisione finale di Redmi, ma se questo è il trend (e ormai la strada è stata tracciata) è possibile che anche i prossimi Note 10 arriveranno sprovvisti del caricabatterie e che il cambiamento non si limiterà di certo alla sola famiglia Note.

Arriva la risposta definitiva sul caricabatterie in confezione | Aggiornamento 02/03

Ci eravamo lasciati con una domanda, alcune settimane fa: Redmi Note 10 e 10 Pro non avranno il caricabatterie in confezione? I pronostici si riveleranno azzeccati? La risposta è arrivata grazie ad alcune immagini leak, le quali ci mostrano proprio la confezione di vendita dei prossimi mid-range della costola di Xiaomi. Osservando l'esterno del box è presente la scritta che segnala proprio la presenza del caricatore nella scatola. Inoltre, qualora non fosse abbastanza esplicito, osservando la seconda immagine è possibile notare uno spazio dentro il box. Si tratta dell'alloggiamento dedicato al caricabatterie.

Ovviamente il fatto che la confezione sia quella per il mercato indiano non cambia le cose: sicuramente riceveremo lo stesso trattamento anche in Europa e in Italia con il tanto agognato caricatore nella scatola. Siamo stati sulle spine per un po' ma tutto è bene quel che finisce bene. Comunque, a parte questa considerazione restiamo curiosi sul vostro parere: voi cosa ne pensate? Caricatore in confezione si o no?

Per tutti i dettagli sulla serie Note 10 date un'occhiata al nostro articolo dedicato, con tutti i leak, le conferme e le indiscrezioni dedicate ai nuovi modelli.

