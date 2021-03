Redmi K40 Pro ruba il podio di Antutu a Xiaomi Mi 11 (e non solo)

Sin dal suo esordio, ci si è chiesti se Redmi K40 Pro avrebbe rubato la scena a Xiaomi Mi 11 ed in parte sta avvenendo, come dimostrano i risultati su Antutu. Nonostante condividano una configurazione hardware pressoché equivalente, sembra proprio che lo Snapdragon 888 sia sfruttato al meglio dall'ammiraglia di Redmi. Già in questo video avevamo potuto apprezzare le differenze prestazionali fra i due top di gamma, evidenziate anche dalla nuova classifica di febbraio.

Ecco come cambia la classifica Antutu con il debutto di Redmi K40 Pro

Confrontandola con quella di gennaio, la classifica Antutu vede un podio molto cambiato, seppur sempre con iQOO 7 a guidare la prima posizione. Scendendo, però, non troviamo più Xiaomi Mi 11 né tantomeno Huawei Mate 40 Pro+ che esce direttamente dalla top 10. In seconda e terza posizione troviamo vivo X60 Pro+ e Redmi K40 Pro, entrambi con Snapdragon 888, facendo così scendere Mi 11 in quarta posizione e Mate 40 Pro in quinta. Nonostante i punteggi elevati, se alcuni smartphone scendono o spariscono dalla classifica deriva anche dalla loro diffusione nel mercato. Ricordiamo, infatti, che Antutu prende in considerazione soltanto smartphone testati da almeno un migliaio di utenti.

Il resto della classifica vede un predominio di telefoni prodotti in sinergia con Qualcomm, ad eccezione di Huawei Mate 40 Pro e del suo Kirin 9000. Il resto delle posizioni vedono Samsung Galaxy S21 Ultra, OPPO Reno 5 Pro+ e Redmi K30S con Snap 888, Redmi K40 con Snap 870 e iQOO 5 con Snap 865.

Passando alla fascia più tipicamente mid-range, rispetto al mese di gennaio la storia non cambia granché, vista la penuria di nuove leve nella fascia media. Il podio è sempre occupato da Redmi 10X e 10X Pro, ma anche dal nuovo vivo S7t, tutti e tre pilotati dal Dimensity 820. Il resto della classifica comprende Huawei Nova 7, 7 Pro, 8 e 8 Pro con Kirin 985 e da Honor X10 e 30S con Kirin 820.

