Redmi AirDots 3 ufficiali: ora disponibili all’acquisto

Oggi è una giornata di grandi novità per il sub-brand Xiaomi: oltre alla famiglia K40 e i nuovi RedmiBook Pro, arrivano anche le nuove Redmi AirDots 3. Uno dei prodotti più apprezzati del produttore sono le sue cuffie true wireless, forti di un rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo. Ma vediamo quali sono le nuove caratteristiche implementate sull'ultima iterazione delle cuffie Bluetooth targate Redmi.

Aggiornamento 01/03: le nuove cuffie TWS di Redmi sono disponibili all'acquisto tramite AliExpress. Trovate il link e tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi AirDots 3 ufficiali: ecco tutte le novità nel mondo delle cuffie TWS

Design e caratteristiche

Esteticamente parlando, le Redmi AirDots 3 sembrano pressoché identiche ai modelli precedenti, sia nelle cuffie stesse che nella custodia di trasporto e ricarica. La sola novità visiva è rappresentata dall'introduzione di tre colorazioni: oltre a quella Nera, abbiamo anche quella Bianca e Rosa. In termini di ingombro, le cuffie hanno peso di 4,6 g l'una, mentre la dock pesa 51 g. La batteria è sempre da 43 mAh, ma è in grado di offrire un'autonomia maggiorata rispetto alle AirDots 2. Redmi dichiara 5 ore in chiamata in confronto alle 4 del modello precedente, ma è la dock a migliorare sensibilmente. Dentro la custodia c'è una 600 mAh (il doppio della 300 mAh delle AirDots 2), con un'autonomia complessiva che sale da 23 a 30 ore. La ricarica delle cuffie avviene sempre in 1,5 ore, mentre per la custodia sono necessarie 3 ore via USB Type-C.

L'altra novità delle Redmi AirDots 3 è rappresentata dall'integrazione del chip Qualcomm 3040, con cui è incluso il più recente standard Bluetooth 5.2. Le cuffie hanno il supporto al rilevamento dell'orecchio, potendo mettere Play o Pausa in automatico. Se abbinate ad uno smartphone Xiaomi, poi, la MIUI avvia il pairing automatico nel momento in cui si apre il coperchio della custodia. Non mancano i controlli touch, così come il supporto agli assistenti vocali, Google Assistant compreso.

Redmi AirDots 3: prezzo e disponibilità

Le Redmi AirDots 3 saranno disponibili all'acquisto in Cina dal 4 marzo ad un prezzo di 25€, ovvero 199 yuan di listino. Un costo praticamente raddoppiato rispetto ai 12€ (99 yuan) a cui vennero lanciate le AirDots 2. Comunque per quanto riguarda noi occidentali, se siete interessati a mettere le mani sulle nuove cuffie di Redmi, di seguito trovate il link all'acquisto direttamente da AliExpress.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu