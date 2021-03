Recensione COUMI ANC-860: cuffie con ANC ad un prezzo super

Molto spesso parliamo di un mercato degli smartphone piuttosto piatto, con vari produttori che sembrano quasi copiarsi a livello di design, e non solo. Questo tipo di ragionamento, però, forse non vale solo in tale ambito, perché anche il mondo degli accessori si sta avviando verso lo stesso destino. Ad oggi, infatti, notiamo la presenza di un numero spropositato di prodotti simili tra wearable, smartwatch e auricolari. Ed è proprio su quest'ultima categoria di prodotti che voglio concentrarmi, dato che sono anni ormai che le cuffie bluetooth sono letteralmente esplose. Ne esistono vari modelli, molti dei quali venduti a meno di 50 euro, che presentano funzioni piuttosto interessanti. Non fanno eccezione, dunque, le nuove COUMI ANC-860, un paio di auricolari di cui probabilmente non avete mai sentito parlare ma che vengono vendute anche su Amazon, con buoni risultati. Molti utenti le hanno già acquistate e, stando alle varie recensioni, sembrano comportarsi piuttosto bene. Queste cuffie, infatti, per una cifra irrisoria propongono perfino la cancellazione attiva del rumore. Si tratta, dunque, di un'opzione non frequente su questo tipo di auricolari. Come si saranno comportate, quindi? Scopritelo all'interno della nostra recensione completa!

Recensione COUMI ANC-860

Unboxing

Davvero molto elegante la confezione di vendita, di colore, nero, che mostra sulla parte frontale il design delle cuffie. Andando sul retro, poi, trova sede anche il disegno della custodia di ricarica, così come le più importanti caratteristiche tecniche del prodotto. All'interno del box, comunque, troviamo:

COUMI ANC-860;

cavo USB/USB Type-C per la ricarica;

custodia di ricarica;

breve manuale delle istruzioni, in lingua inglese;

guida all'utente;

tre diverse misure degli auricolari tra cui Small, Medium e Large.

Design & Materiali

Andando a guardare più nello specifico questo prodotto, vediamo fin da subito come la custodia di ricarica sia di dimensioni piuttosto generose. Non abbiamo modo di indicarvi le misure esatte, a causa della mancanza di ulteriori informazioni ufficiali. Malgrado questo, non avrete troppi problemi a portare con voi il dispositivo in una tasca del giubbotto o in un comune borsello, anche di piccole dimensioni. Vediamo, inoltre, come il brand abbia dotato tale case di un ulteriore cordino in pelle, che all'occorrenza può essere utilizzato per agganciare gli auricolari, ad esempio, ai pantaloni. Restando sempre su tale componente, vediamo come la custodia sia dotata sul retro di un ingresso USB Type-C, mentre il LED di stato è posizionato all'interno della custodia. Non ho apprezzato molto tale scelta, perché avrei preferito trovarlo sulla scocca esterna. Detto questo, però, tale aspetto non ne inficia molto l'utilizzo nel quotidiano.

A livello estetico le due cuffiette sono piuttosto piacevoli, pur essendo realizzate interamente in plastica. Nonostante questo l'assemblaggio è piuttosto buono e non ho notato alcuna imperfezione sotto tale aspetto. Osservando più da vicino queste cuffie bluetooth, dunque, vediamo come sulla parte superiore siano presenti il logo dell'azienda, un LED di stato, il tasto soft touch ed il microfono per la soppressione dei rumori ambientali. Voltando di 180° il prodotto, poi, troviamo il secondo microfono sulla parte inferiore ed i pin magnetici per la ricarica. Vediamo, invece, come in alto ci sia la struttura che poi effettivamente entra all'interno dell'orecchio, sfruttando anche i gommini presenti in confezione. Ci sono ben tre differenti misure disponibili: Small, Medium e Large. Difficilmente, quindi, non troverete la misura adatta alle vostre esigenze.

















Sono tra le cuffie true wireless più comode che abbia provato nell'ultimo periodo. Oltre ai gommini, che sono piuttosto morbidi e confortevoli, le singole componenti pesano davvero poco. Si tratta, quindi, di un aspetto che gioca a favore di queste ANC-860. Al di là di tutto, comunque, le cuffie entrano perfettamente nel case di ricarica e sono anche comode da estrarre, quindi sotto questo aspetto non ci sono troppi problemi.

Connettività & Software

Ovviamente queste cuffie possiedono il Bluetooth 5.0, dunque la connessione con lo smartphone è piuttosto rapida. Non è presente alcuna applicazione esterna con cui interfacciarsi, quindi per il pairing è necessario passare dalle impostazioni del telefono. Questo tipo di operazione, in ogni caso, va eseguita solo la prima volta. Al di là di tali aspetti, , dunque, devo dire che la copertura è piuttosto buona e non ho mai notato alcun grosso malfunzionamento in tal senso. Qualche volta, però, capita di sentire una cuffia scollegarsi, solo momentaneamente per qualche istante. Dopo pochi attimi, infatti, tutto torna alla normalità. Non è, quindi, un'evidente criticità ma è comunque necessario segnalarla.

Non c'è alcuna applicazioni esterna che possa modificare i parametri di tali auricolari bluetooth. Diciamo che sotto certi aspetti, però, che non se ne sente troppo il bisogno. Queste COUMI ANC-860 sono dotate, infatti, di una superficie tattile sulla parte superiore della scocca che permette di controllare diverse funzioni in fase di riproduzione. Cominciamo subito con l'esplicitare la presenza di due diverse normalità di utilizzo: Normal Mode e ANC Mode. Con un doppio tap sulla cuffia sinistra, dunque, si passa proprio da una modalità all'altra, mentre con un doppio tap su quella destra si attiva la funzione Play/Pausa. Vediamo, quindi, come l'azienda abbia differenziato le funzioni eseguibili su queste due cuffie, dato che sono poche le gesture che restano uguali. Tra quelle che andrete ad utilizzare di più, infatti, troviamo la possibilità di aumentare ed abbassare il volume, con un singolo tap, e di passare al brano successivo o a quello precedente con un tap prolungato (circa 3 secondi). Tenendo premuto per un secondo, invece, è possibile attivare Google Assistant. Con le chiamate vocali, poi, si deve premere una singola volta su uno dei due auricolari per rispondere o, in alternativa, tenere premuto per circa 2 secondi per mettere giù. Non aspettatevi, in ogni caso, una precisione maniacale in tal senso, dato che talvolta i tocchi non vengono recepiti nella giusta maniera. Se doveste avere dei dubbi, comunque, non preoccupatevi: in confezione trova spazio un breve manuale utente che spiega in dettaglio ogni singola gesture, con tanto di illustrazioni.

Audio

Avreste mai detto di poter trovare su un prodotto simile un sistema di cancellazione attiva del rumore? Forse no, ma su queste ANC-860 è presente. Devo dire, dunque, che a fronte del prezzo a cui vengono proposte tale funzione non si comporta neanche poi così male, ma è necessario approfondire tale aspetto. Passando dalla Normal Mode alla ANC Mode si nota, quindi, un taglio piuttosto corposo di tutte le frequenze basse, lasciando quasi immutate le frequenze alte. Questo vuol dire che in ambienti leggermente più rumorosi, come un pullman, la maggior parte del brusio di fondo viene eliminato a dovere. Tutti i vari suoni metallici, però, saranno ugualmente udibili.

Malgrado tutto, c'è un'altra considerazione da fare. Queste cuffie presentano un design in-ear, quindi presentano un isolamento già piuttosto buono. Motivo per cui in certe situazioni l'attivazione della ANC Mode è quasi impalpabile. Mettendo da parte questo aspetto, poi, dobbiamo anche considerare la latenza riscontrata durante la visione di film, serie TV o, ancor meglio, in fase di gaming. Guardare video, anche su YouTube, è quindi fattibile, ma cercare di giocare a Call of Duty Mobile diventa un'impresa titanica. Diciamo, quindi, che non sono un paio di auricolari adatti a questo tipo di attività. Sono rimasto soddisfatto, invece, della qualità restituita in chiamata, sebbene ci siano ampi margini di miglioramento. Non sempre il suono è chiaro e cristallino, sia per noi che per il nostro interlocutore, presentando qualche problema in più nei luoghi più affollati o con un maggior rumore di fondo. Malgrado tutto, però, mi ritengo appunto soddisfatto anche a fronte del prezzo di queste cuffie.

Autonomia

Dipende sempre da tantissime variabili la durata di prodotti di questo tipo. Non sappiamo effettivamente quanto sia grande la batteria montata nel case e nei singoli auricolari, ma posso dirvi di aver raggiunto poco più di 4 ore di ascolto continuo con una singola carica. Anche in questo caso, però, il risultato è piuttosto personale, dato che ho mantenuto un volume piuttosto sostenuto e l'ANC attivo. Dovreste riuscire, quindi, ad ottenere un'autonomia migliore senza l'ANC e con un volume più moderato. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, in ogni caso, il case di ricarica dovrebbe poterci permettere di arrivare a completare 30 ore di ascolto continuo.

Prezzo & Conclusioni

Queste COUMI ANC-860 vengono vendute attualmente su Amazon ad un prezzo pari a 34,99 euro.

Dando un'occhiata al prezzo quasi viene la pelle d'oca, perché per questa cifra vengono offerte alcune feature davvero interessanti. Oltre ad un design accattivante ed una buona qualità costruttiva, questi auricolari offrono anche la cancellazione attiva del rumore. Sebbene questa non offra prestazioni strabilianti resta comunque valida, sempre considerando l'utenza a cui si propone. Tutti quelli interessati ad un paio di auricolari comodi e con un buon audio dovrebbero dare un'occhiata a questo modello. Ovviamente, però, non aspettatevi prestazioni in linea con le cuffie top di gamma presenti sul mercato, perché non è assolutamente quello il target.

