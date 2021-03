Il primo trimestre del 2021 si fa ancora più interessante per i fan di Realme. Mentre aspettiamo l'arrivo del primo smartphone dell'azienda equipaggiato con lo Snapdragon 888, il CEO anticipa il debutto di un nuovo dispositivo della famiglia X, il quale dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Realme X9 e X9 Pro.

Aggiornamento 02/03: novità in merito a Realme X9 Pro emergono da dei concept render basati su alcuni leak. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Realme X9 e X9 Pro sono in dirittura d'arrivo: il CEO pubblica il primo teaser

Are you future ready? RT if you are Xcited. #XisTheFuture pic.twitter.com/hg7be8A8yy — Madhav108MP (@MadhavSheth1) January 18, 2021

Purtroppo la breve clip pubblicata da Madhav Sheth non riporta il nome commerciale dello smartphone, limitandosi a svelare che qualcosa bolle in pentola per la serie X. Inoltre il CEO non riporta dettagli su design e scheda tecnica del nuovo smartphone in arrivo, ma per fortuna sono già in rete le primissime indiscrezioni. Ovviamente – come al solito in questi casi – è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. Per quanto riguarda il nome del device, al momento mancano certezze: il prossimo modello della famiglia X dovrebbe arrivare come Realme X8 oppure X9; inoltre, visti i precedenti, diamo per scontata la presenza anche di una variante Pro.

Che cosa aspettarsi dal prossimo smartphone della serie X?

Le attuali versioni X7 e X7 Pro sono dotate del MediaTek Dimensity 800U e 1000+, di conseguenza è lecito immaginare che il modello maggiore X8/X9 Pro avrà dalla sua il prossimo Dimensity 1200. Il resto delle specifiche dovrebbe vedere la presenza di un pannello OLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto il 20:9 e refresh rate a 120 Hz. Ancora una volta dovremmo trovare il supporto alla ricarica rapida da 65W mentre il comparto fotografico dovrebbe fare il salto di qualità e passare dall'attuale sensore da 64 MP ad un primario da 108 MP.

Per quanto riguarda un'eventuale uscita fuori dalla Cina sembra probabile, proprio come avvenuto con X7 Pro Global: tuttavia quest'ultimo non è arrivato mai in Europa e di conseguenza possiamo ipotizzare che anche il presunto Realme X8/X9 Pro possa seguire questo destino.

Le novità in salsa Realme non finiscono qui: vi ricordiamo infatti che nelle prossime settimane arriverà anche il modello Race, il primo flagship del brand asiatico mosso dallo Snapdragon 888 (qui trovate tutti i dettagli).

Realme X9 mostrato in foto: ma quanto è sottile?

Dopo il primo teaser ufficiale, il CEO di Realme scalda i motori per il prossimo smartphone della serie X con una foto che ce ne svela parte del design. Secondo fonti interne – così riporta GSMArena – il device arriverà sul mercato con il nome di Realme X9. L'immagine che vedete in alto, pubblicata in un tweet dal CEO Madhav Sheth, rivela che il dispositivo avrà un design ultra-sottile: lo spessore, a detta del dirigente, è pari a quello di sei carte di credito impilate.

Lo smartphone presenta una colorazione sgargiante simile a quella del recente modello V15 (in versione Koi) ed il retro ospita sia il nome del brand che il motto Dare To Leap. Il bordo inferiore ospita una porta Type-C, lo speaker, il microfono, ma non è dato di sapere se sarà presente anche un ingresso mini-jack per le cuffie.

Specifiche svelate per Realme X9 Pro

Dando per assodato che X8 non ci sarà, arrivano nuove informazioni sulla scheda tecnica di quello che dovrebbe essere Realme X9 Pro. Viene confermato lo schermo OLED da 6,4″ Full HD+ a 90 Hz, così come il chipset MediaTek Dimensity 1200 a guidare il tutto. Le novità riguardano i tagli di memoria, con 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage, una batteria da 4.500 mAh con ricarica a 65W e la tripla fotocamera da 108+13+13 MP. Ovviamente non mancherà il sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0.

Realme X9 Pro, nuovi render: realistici o fake?

Dopo la rivelazione delle specifiche più di un mese fa, Realme X9 Pro compare in concept render realizzati dal leaker OnLeaks, che su Voice immagina che il prossimo mid-range del brand possa avere un design standard, con una fotocamera tripla posta a semaforo con il bumper in alto a sinistra, il sensore d'impronte posteriore, un display con drop notch e ingresso da 3.5 mm.

I dubbi che questi render possano poi essere poco realistici ci sono eccome, dato che in un anno in cui la fotocamera punch-hole spadroneggia, è difficile ipotizzare ancora un notch a goccia. Inoltre, la fotocamera con quel bumper è anch'essa ormai appartenente quasi ad una generazione precedente, così come per il sensore d'impronte posteriore. L'idea è che con le specifiche indicate sopra, Realme X9 Pro non può essere un prodotto così “medio”, quindi vanno prese con le pinze.

