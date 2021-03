Nell'ultimo periodo un brand che è riuscito a raccogliere sempre più consensi in più continenti è sicuramente Realme. Il marchio guidato da Sky Li, Madhav Sheth ed in parte da Xu Qi Chase opera indistintamente tra Cina, India ed Europa e con Realme X7 Pro ha aumentato le vendite soprattutto in patria, tanto da lanciare una versione aggiornata e di pregio, chiamata Extreme Edition, con un prezzo sempre interessante.

Realme X7 Pro Extreme Edition: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Guardando a ciò che si riporta dai primi leak, ciò che contraddistinguerà questo nuovo X7 Pro sarà il display, più che il design. O meglio, stando a quanto dice Digital Chat Station verrà avviata la partnership con il designer giapponese Naoto Fukusawa, quindi sarà comunque un bell'esercizio di stile. Inoltre, pare che lo spessore sarà sottile, essendo da 7.8 mm.

Tornando al pannello però, il leaker si sbilancia dicendo che sarà a marchio Samsung e che sarà curvo, ricordando quanto raccontato per il presunto X9 Pro, che alimenta non pochi dubbi in merito. Non è escluso che entrambi i modelli possano esserne dotati, ma le prossime settimane ci diranno.

Hardware

Il leaker di Weibo presenta sostanzialmente la stessa configurazione hardware che contraddistingue Realme X7 Pro standard, con la conferma del Dimensity 1000+ per la CPU anche sull'Extreme Edition, quindi con una GPU Mali-G77 MC9. Non si conoscono dettagli sulla memoria, ma è molto probabile che possano esserci 8 GB di RAM e non meno di 128 GB di storage.

Per la batteria, sarà presente un modulo a doppia cella da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W.

Fotocamera

Leak molto ricco che si affaccia anche al lato fotocamera, con il sensore principale che dovrebbe essere lo stesso dell'X7 Pro standard, cioè da 64 MP, mentre la selfie camera (che dovrebbe essere punch-hole) sarà da 32 MP, anche qui confermata.

Realme X7 Pro Extreme Edition – Prezzo e disponibilità

Il nuovo top-mid range Realme X7 Pro Extreme Edition, stando ai leak, verrà lanciato a breve, potenzialmente per fine marzo/inizio aprile 2021, con una fascia di prezzo intorno ai 250€ (circa 2.000 yuan). Considerando il fatto che avrà un display curvo, potrebbe essere uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo.

