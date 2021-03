Il 2021 sembra essere l'anno degli smartphone votati al gaming, anche se spesso sono dispositivi ad alte prestazioni sponsorizzati come tali. Uno di questi è Realme GT, che fa del rapporto qualità/prezzo in fatto di prestazioni il suo punto di forza, che nei piani dell'azienda è un apripista per una line up di smartphone con queste caratteristiche.

Realme GT: il VP del brand dichiara che ce ne saranno altri in futuro

A parlare dei successori del primo GT, che vedrà un fratello minore con il GT Neo, è stato il VP di Realme Xu Qi Chase, che in un topic su Weibo proprio sul primo smartphone con Dimensity 1200, alla domanda di un utente sulla longevità della serie, ha risposto dicendo che questa line up rappresenta il presente ma anche il futuro del brand.

La domanda che sorge è: andrà a sostituire un'altra gamma di dispositivi? La serie GT può essere la nuova serie X? Il dubbio c'è, ma potrebbe essere smentito subito dal fatto che l'azienda, tempo fa, ha delineato come si distribuiranno le varie serie del brand, soprattutto in Cina e c'era un punto interrogativo che poi è corrisposto alla nuova serie GT.

Questa indiscrezione, apre a scenari ben più ampi in merito: Realme vuole prendersi una sua fetta di mercato cinese che con la serie X e Q ha iniziato a costruire, ma che probabilmente fidelizzerà con la gamma GT, più propensa appunto alle prestazioni per gaming mobile. Insomma, siamo davanti ad un vero spartiacque della gestione del brand affiliato ad OPPO e OnePlus, che potrebbe nel tempo diventare sempre più degno di attenzione.

