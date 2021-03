Se guardiamo alla serie Number di Realme, la prassi di presentazione dei modelli ha sempre seguito una certa line up. E quella avviata da Realme 8 e 8 Pro non è da meno, considerando il molto probabile arrivo dell'8 versione 5G e il non escluso Realme 8i: ecco tutto quello che sappiamo in merito a design, scheda tecnica, prezzo e uscita.

Realme 8i: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

I primi dettagli

Per il nuovo smartphone della gamma Number, i dubbi sono ancora molti ma, considerando quanto fatto in passato, non è difficile che possa comunque arrivare sul mercato. E se volessimo andare a scovare qualche dettaglio in merito alla sua esistenza, possiamo ipotizzare che il dispositivo con la sigla RMX3242 della certificazione NTBC possa essere proprio lui, ma è molto probabile che Realme 8i possa essere una sorta di rebrand, almeno in Europa. Come successo con modello Realme 7i infatti, è molto probabile che il prossimo 8i possa essere diverso tra quello del nostro continente e l'India.

Design e scheda tecnica

Chiaramente, così come il modello 5G di Realme 8, è molto prematuro parlare di eventuali specifiche tecniche, ma il campo delle ipotesi è sicuramente da prendere in considerazione per Realme 8i. Ricordiamo che il modello 7i era dotato in India dello Snapdragon 662, mentre da noi arrivò invece con il MediaTek Helio G85, come potete vedere nella nostra recensione, ma anche con un design adottato dalla serie C, molto ampia nel paese asiatico. Con il prossimo ci aspettiamo onestamente un chipset MediaTek, a meno che non venga adottato un Qualcomm della serie 400 o 600, ovviamente 4G.

Lato memoria l'idea che più sembra concreta è quella che vede 4 GB, massimo 6 GB di RAM ed uno storage tra i 64 ed i 128 GB. Nel comparto fotocamera invece, è facile aspettarsi un modulo triplo con sensore principale da 48 MP, abbinato poi ai vari sensori da 2 MP. Lato batteria, se il Realme 7i arrivato da noi ne ha 6.000 mAh, ci aspettiamo due varianti con almeno 5.000 mAh, con una sorta di ricarica rapida da circa 18/20W.

Realme 8i – Prezzo e data di uscita

Così come per il modello Realme 8 5G, bisognerà attendere qualche settimana per capire se questo modello arriverà sul mercato, come ci arriverà e quando. Ovviamente, la strada del modello doppio Realme 8i è sicuramente praticabile, dato che anche con i predecessori è già avvenuto. Per il prezzo, non ci aspettiamo che superi i 200€, visto che il listino del 7i è di 169€, scontato poi sotto i 150€.

