Realme 8 Pro vs Realme 7 Pro: tutte le differenze

Dopo averlo visto a confronto con Redmi Note 10 Pro, viene scontato chiedersi: cosa cambia da Realme 7 Pro all'ultimo Realme 8 Pro? Mettendo da parte i diretti competitor di casa Xiaomi, quali sono i vantaggi nel passare dal modello di scorsa generazione a quello attuale? Da quando Realme è presente ufficialmente anche in Europa ed Italia, il segmento mid-range si dimostra ancora più agguerrito. Ma per capire se possa valere la pena fare il passaggio o meno, vogliamo spiegarvi quelle che sono le differenze per scheda tecnica e prezzo

Realme 8 Pro vs Realme 7 Pro: quali sono gli upgrade?

Design e display

Sin da subito, si può notare che fra Realme 7 Pro e 8 Pro non corrono molte differenze sotto il piano dimensionale. Il nuovo modello pesa un po' meno, ma non in maniera radicale. A cambiare sono le parti estetiche, con 8 Pro che introduce una vistosa (e discutibile) sigla “DARE TO LEAP” sul retro ed un nuovo modulo fotografico. Cambiano anche le finiture e le colorazioni, con Realme 7 Pro che presenta una doppia banda dalle differenti lavorazioni opache. Con Realme 8 Pro, invece, la cover è interamente opaca, ad eccezione della colorazione luicda Punk Black.







Realme 7 Pro Realme 8 Pro Dimensioni 160,9 x 74,3 x 8,7 mm 160,6 x 73,9 x 8,1 mm Peso 182 g 176 g IP5x/6x – – Schermo 6,4″ Full HD+ 6,4″ Full HD+ Pannello AMOLED piatto AMOLED piatto Refresh Rate 90 Hz 90 Hz Protezione Gorilla Glass ? ? Lettore ID Ottico nel display Ottico nel display Colorazioni Mirror Silver, Mirror Blue Infinite Blue, Infinite Black, Punk Black, Illuminating Yellow

Hardware

Sotto il piano hardware, per certi versi Realme 8 Pro rappresenta un passo indietro rispetto al suo predecessore. Chipset, memorie e batteria sono identiche, ma Realme 7 Pro può vantare una ricarica 65W più veloce e gli speaker stereo.

Realme 7 Pro Realme 8 Pro SoC Snapdragon 720G Snapdragon 720G 8 nm 8 nm CPU 2 x 2,3 GHz Kryo 465 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 465 Silver 2 x 2,3 GHz Kryo 465 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 465 Silver GPU Adreno 618 Adreno 618 RAM 6/8 GB (LPDDR4X) 6/8 GB (LPDDR4X) ROM 128/256 GB (UFS 2.1) 128 GB (UFS 2.1) MicroSD Sì Sì Batteria 4.500 mAh 4.500 mAh Ricarica 65W 50W Wireless – – 5G – – 4G+ – – 4G FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28

TDD-LTE B38, B40, B41 FDD-LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28

TDD-LTE B38, B40, B41 Wi-Fi ac Dual Band ac Dual Band Bluetooth 5.0 5.0 GPS Doppia frequenza – – NFC Sì Sì Speaker stereo Sì – Mini-jack Sì Sì USB Type-C Sì Sì Infrarossi – –

Fotocamera

L'unica vera differenza fra i due smartphone sta nella fotocamera e nelle sue funzionalità. A parte i tre sensori aggiuntivi, il primario passa da 64 a 108 MP, con tutti i benefici che ne possono conseguire. A parte il differente sensore, sono presenti anche features aggiuntive come la modalità Tilt-Shift, Bokeh Dinamico, Ritratto Neon e AI a colori, video Starry Time Lapse, video Tilt-Shift Time Lapse e video Dual View.

Realme 7 Pro Realme 8 Pro Primario 64 MP, f/1.8, 1/1.73″, 0.8 µm 108 MP, f/1.88, 1/1.52″, 0.7 µm Grandangolo 8 MP, f/2.3, 119˚, 1/4.0″, 1.12 µm 8 MP, f/2.3, 119˚, 1/4.0″, 1.12 µm Teleobiettivo – – Macro 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Profondità 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Video 4K 30 fps, Slow-mo 240 fps 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps Selfie 32 MP, f/2.5, 1/2.8″, 0.8 µm 16 MP, f/2.5, 1/3.0″, 1.0 µm

Prezzo

Di base, Realme 7 Pro e 8 Pro hanno lo stesso prezzo, almeno nella variante 8/128 GB, ma 8 Pro ha anche una variante meno costosa. Tuttavia, lo street price vede un 7 Pro deprezzato rispetto al costo di listino e lo si può trovare su Amazon ad un costo di circa 240€.

Realme 7 Pro Realme 8 Pro 6/128 GB – 279€ 8/128 GB 299€ 299€

