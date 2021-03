Dopo il lancio del “piccolo” 7i e l'attesa per il primo smartphone del brand asiatico, ecco spuntare gli ennesimi modelli da attendere per il nuovo anno. Si tratta della serie Realme 8: il modello standard potrebbe essere stato avvistato su Geekbench con i primi risultati e alcuni dettagli sulle specifiche. Nel frattempo la compagnia asiatica ha già confermato alcune caratteristiche e la data di presentazione, anche per l'Italia.

Aggiornamento 02/03: l'azienda ha confermato la fotocamera a bordo della nuova serie. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Fotocamera”.

Realme 8 e 8 Pro: tutte le novità sulla nuova serie

Design e display

I nuovi modelli della serie Realme 8 sono in dirittura d'arrivo (anche in Italia) e cominciano ad emergere dettagli anche per quanto riguarda il design. Uno dei dispositivi della famiglia sarebbe stato avvistato tra le mani dell'attore di Bollywood Salman Khan, uno dei brand ambassador dell'azienda. Come si evince dallo scatto rubato, lo smartphone presenta una cover in vetro e la scritta Dare To Leap; ovviamente il vero protagonista è il modulo fotografico il quale – nonostante la prospettiva – è visibilmente squadrato. Probabilmente si tratta di Realme 8 Pro, con un look decisamente differente rispetto al predecessore.

Nel momento in cui scriviamo non sono ancora trapelate immagini della parte frontale né dettagli sulle specifiche del display. Come al solito, non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

Hardware e benchmark

Avvistato con la sigla RMX3092, il presunto Realme 8 è spuntato su Geekbench con i primi benchmark, i quali rivelano anche alcune delle specifiche che troveremo a bordo del mid-range. In base ai risultati della piattaforma – che trovate in alto – il dispositivo è equipaggiato con il chipset Dimensity 720, accompagnato da almeno 8 GB di RAM. Il sistema operativo è Android 10, ma non è detto che non possa cambiare nel corso delle prossime settimane. Ovviamente è bene ricordare che al momento non vi è certezza in merito all'identità dello smartphone: tuttavia, secondo il leaker Mukul Sharma, i prossimi modelli in arrivo (fatta eccezione per Realme Koi) sarebbero quelli della serie X60 e della serie 8.

After the RMX3093, the Realme RMX3092 has also received the 3C certification. 65W fast charging and 5G are confirmed.#Realme #RealmeX60 #RealmeX60Pro pic.twitter.com/mKygpDwN90 — Mukul Sharma (@stufflistings) December 16, 2020

Lo stesso insider è stato inizialmente tratto in inganno, pensando che i device RMX3092 e RMX3093 fossero parte della famiglia X60. Con i benchmark e la natura del chipset il leaker esclude quest'ipotesi puntando in direzione di Realme 8 e 8 Pro. Inoltre, alcune settimane or sono, i due smartphone sono stati individuati nel database dell'ente 3C. In questo caso la certificazione ha confermato la presenza del supporto alla ricarica rapida da 65W, presumibilmente su entrambi i modelli.

Per amor di precisione ricordiamo che Realme X50 e X50 Pro sono mossi rispettivamente dallo Snapdragon 765G e 865. Per quanto riguarda invece Realme 7 e 7 Pro, si parla del MediaTek Helio G95 e dello Snapdragon 720G; abbiamo poi il modello 7 5G, ma questa è comunque un'altra storia. Come potete vedere osservando i vari chipset nominati, ecco perché Mukul Sharma pensa che si tratti dei prossimi dispositivi della serie 8.

Fotocamera

Così come altri mid-range delle società rivali, anche la serie Realme 8 punterà molto sul comparto fotografico. Per la prima volta in casa Realme, assisteremo al lancio di uno smartphone con primario da 108 MP. Per saperne di più, qui trovate l'articolo dedicato con tutti i dettagli rilasciati dall'azienda.

Realme 8 e 8 Pro – Prezzo e data di uscita

L'azienda asiatica ha presentato la fotocamera da 108 MP di Realme 8 Pro nel corso di un evento fissato per il 2 marzo. Nonostante ciò la nuove serie non è stata ancora presentata ufficialmente: si vocifera che il debutto internazionale (anche in Europa e in Italia) sia fissato per il 23 marzo 2021, ma si tratta solo di una voce di corridoio.

Per il momento mancano ancora indiscrezioni in merito al prezzo di vendita della gamma: non ci resta che attendere qualche spoiler dell'ultimo minuto dato che la data di presentazione è parecchio vicina.

