La fotocamera Leica potrebbe arrivare anche su Xiaomi, OPPO e vivo: merito di Qualcomm

Lo Snapdragon 888 di Qualcomm sta prendendo piede sui primi top di gamma del 2020, come Xiaomi Mi 11, Redmi K40 Pro, iQOO 7, vivo X60 Pro+ e Meizu 18. Ma come spesso accade nel mondo della tecnologia, si guarda già al futuro, anche perché è scontato che il chipmaker stia già lavorando ai prossimi SoC. Come tutti i SoC di fascia alta, anche il successore dello Snap 888 dovrebbe essere presentato a fine 2021, secondo quanto afferma il report di WinFuture, per poi debuttare nel mercato ad inizio 2022. Il chipset sarebbe siglato come SM8450 e, anche se non ha ancora un nome commerciale definitivo, sappiamo già che potrebbe portare un'importante novità.

Qualcomm testa i prossimi chipset per Xiaomi, OPPO e vivo e ci sarebbe anche Leica di mezzo

Era il 2016 quando la serie Huawei P9 scosse il panorama della telefonia, alzando l'asticella in ambito fotografico grazie anche ad un'importante partnership con Leica. Da allora, ogni top di gamma Huawei presentato negli anni successivi è sempre stato co-ingegnerizzato con la celebre casa fotografica. Una mossa che è stata ricalcata anche da altre aziende, come nel caso di vivo con Zeiss e OnePlus con Hasselblad. Nessuno, però, ha mai collaborato con Leica, proprio in virtù della partnership con una Huawei che, però, potrebbe perdere questa esclusiva. Già da mesi si vocifera che la partnership sia prossima alla conclusione, anche se l'azienda ha tenuto a smentire queste indiscrezioni.

Fatto sta che nel report odierno si vocifera che Qualcomm stia lavorando ad un nuovo chipset, nome in codice “waipio“, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Dati tecnici provvisori a parte, la novità più interessante è proprio che la piattaforma di test comprenda una nuova fotocamera denominato “Leica1“. La casa tedesca potrebbe aver deciso di collaborare fianco a fianco con Qualcomm per ottimizzare i chipset con il proprio know-how e migliorare la resa fotografica. È ancora presto per dirlo, ma se così fosse le ottimizzazioni targate Leica potrebbero fare il loro debutto anche sugli smartphone delle aziende rivali di Huawei, come Xiaomi, OPPO, OnePlus e così via.

