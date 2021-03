POCO si stacca definitivamente da Xiaomi: ufficiali store online e app

Lo scorso novembre, in occasione del lancio del modello M3 (qui trovate la nostra recensione) il brand asiatico nato come estensione low budget di Xiaomi ha annunciato la sua indipendenza dalla casa di Lei Jun. Ovviamente tutti i progetti di questo tipo hanno bisogno di un po' di tempo per essere attuati completamente: la stessa Redmi, costola di Xiaomi per eccellenza, è ormai un brand indipendente ma il legame con il colosso cinese è imprescindibile (agli occhi degli utenti e nei fatti). Nel frattempo POCO ha fatto un altro passo avanti ed ora ha aperto le porte al suo Store ufficiale, accompagnato anche dall'app dedicata.

POCO saluta Xiaomi e dà il benvenuto a store online e app ufficiali

Il nuovo POCO Store si presenta come un portale differente rispetto a quello di Xiaomi: effettuando un acquisto non si verrà reindirizzati a Mi.com ma ci si muoverà su un portale autonomo. Qui trovate la pagina dedicata, se siete curiosi di dare un'occhiata allo store. Al momento sono disponibili sia il nuovo M3 che X3 NFC, best buy ormai entrato nel cuore degli appassionati per il suo rapporto qualità/prezzo (date uno sguardo alla recensione per saperne di più).

Ovviamente ci aspettiamo anche l'approdo dei futuri dispositivi del brand: stiamo parlando dei prossimi X3 Pro e F3, due smartphone che non possono non destare la curiosità e l'interesse dei Mi Fan. Lo scopo del nuovo store di POCO è quello di sottolineare ancora una volta la separazione da Xiaomi, in modo da porsi come realtà indipendente anche dal punto di vista degli acquisti in Italia (e in vari altrio paesi europei). Oltre allo store è presente anche un'app ufficiale – trovate il link al download qui sotto – dove è possibile scoprire tutti i dettagli sui dispositivi di POCO e procedere con l'acquisto degli stessi.

POCO Store Android | Play Store | Download



