POCO M3 e Redmi 9T, il nuovo aggiornamento MIUI 12 li bricka: come risolvere

Se siete fra i possessori di POCO M3 e Redmi 9T ed avete appena aggiornato la MIUI 12, potreste aver avuto non pochi problemi. Come segnalano diversi utenti, uno degli ultimi aggiornamenti software ha comportato malfunzionamenti per lo smartphone. Addirittura c'è chi testimonia che l'update ha brickato il telefono, rendendolo apparentemente inutilizzabile. Sfortunatamente non sembra trattarsi di un caso isolato, bensì di un problema di cui la stessa POCO è ben cosciente.

Aggiornamento 20:00: a quanto pare, il problema sta affliggendo anche i possessori di Redmi 9T. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Il nuovo aggiornamento MIUI per POCO M3 ha dato problemi agli utenti

Viste le lamentele portate alla luce dagli utenti che hanno riscontrato tale anomalia su POCO M3, l'azienda ha scelto di esporsi pubblicamente. E l'ha fatto a ben vedere, dato che il problema causato dall'ultimo aggiornamento della MIUI 12 è noto agli sviluppatori. Il bug riguarda le seguenti release: MIUI 12.0.8.0 EEA e 12.0.6.0 Global per POCO M3, mentre per Redmi 9T quelle MIUI 12.0.7.0 Global e 12.0.7.0 EEA. Coloro che hanno effettuato l'aggiornamento a queste release potrebbero aver ottenuto uno smartphone brickato, cioè non più in grado di riaccendersi normalmente.

Purtroppo l'inconveniente deriva da una delle modifiche apportate con le suddette release della MIUI 12. L'aggiornamento ha migliorato la gestione della memoria interna, ma proprio questo cambiamento richiede una particolare procedura post-update. Dopo aver installato l'aggiornamento OTA “incriminato”, è necessario riavviare manualmente il dispositivo premendo il tasto Power per 13 secondi. A quel punto, lo smartphone si riavvia forzatamente ma senza la perdita di dita e senza dover ripetere l'operazione. Se per causa dell'update non riusciste più ad accedere al telefono, non vi resta che contattare l'assistenza clienti per chiedere loro aiuto.

