In occasione del debutto del nuovo modello X3 Pro in India, la casa asiatica ha condiviso un'immagine riepilogativa di tutte le serie disponibili sul mercato. Tra queste troviamo anche la gamma F, eppure viene mostrato un dispositivo inedito: che si tratti del futuro POCO F3 Pro?

POCO F3 Pro sei davvero tu?

Mentre ci godiamo il lancio del modello F3 in Italia – qui trovate la nostra recensione – qualcosa comincia a muoversi anche per il resto del mercato Global, precisamente in India. Come anticipato poco sopra, quest'oggi (30 marzo) l'azienda ha presentato nel paese il nostro X3 Pro mentre non è stato annunciato nessun nuovo dispositivo della gamma F. Le cose potrebbero cambiare prossimamente ed essere più piccanti che mai, almeno secondo il teaser ufficiale pubblicato dalla compagnia.

Questo infatti ci mostra un presunto modello della famiglia F con una vera e propria novità per il brand. Frontalmente, infatti è impossibile non notare la presenza di una dual camera per i selfie. Che sia una prima immagine di POCO F3 Pro? Ovviamente per ora mancano ulteriori dettagli e dall'azienda tutto tace.

Esiste anche la possibilità che si tratti del POCO F3 indiano, magari con le medesime specifiche (fatta eccezione per la dual selfie camera). In alternativa potrebbe anche essere un'immagine puramente indicativa, anche se il rinnovato comparto per gli autoscatti sembra un po' troppo preciso per essere casuale.

POCO F3 – Scheda tecnica

Display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , MEMC, HDR10+, 1300 nits massimi, 360 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte/retro Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a , MEMC, HDR10+, 1300 nits massimi, 360 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte/retro Gorilla Glass 5; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D;

dimensioni di 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per 196 g;

SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm;

a 7 nm; CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz);

GPU Adreno 650;

6/8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida 33W ;

con ricarica rapida ; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Dual-frequency GPS, sensore IR;

tripla fotocamera posteriore da 48+8+5 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolare 119° e macro (3-7 cm);

con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolare 119° e macro (3-7 cm); fotocamera frontale da 20 MP f/2.45;

f/2.45; sistema operativo Android 11 con MIUI 12 for POCO.

Ovviamente quella che vedete in alto è la scheda tecnica del modello F3; come anticipato per ora non sono presenti dettagli aggiuntivi ma non appena ne sapremo di più sulla possibilità di vedere un POCO F3 Pro provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

