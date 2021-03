Uno dei brand più apprezzati ed attivi sulla piattaforma di crowdfunding della casa cinese è di certo Nextool, azienda specializzata in accessori per l'avventura e la sopravvivenza (come nel caso dell'interessante coltellino multiuso e dell'arma di difesa 3 in 1). Questa volta la partner di Xiaomi è tornata nuovamente su YouPin con una pala da campeggio multifunzione, perfetta per gli amanti del campeggio e dell'avventura.

La pala da campeggio multiuso di Xiaomi YouPin è l'accessorio perfetto per l'avventura

Completamente realizzato in acciaio inossidabile – 363 x 62 mm, con un peso di 700 grammi – il nuovo accessorio di Nextool offre la massima resistenza ed integra vari prodotti al suo interno, per avere una versatilità non da poco durante le avventure in lui selvaggi. La pala da campeggio multiuso può essere usata appunto come pala, ma la testa comprende anche una pratica lama da utilizzare come ascia. Inoltre sono presenti una superficie rinforzata che funge da martello e due tipi di lama per tagliare lego o corde. Ciliegina sulla torta, abbiamo anche un accendino, grazie ad una sezione dotata di una superficie di sfregamento (quindi accedere il fuoco sarà anche in questo caso un'avventura).





Insomma, la pala da campeggio multiuso Nextool da Xiaomi YouPin offre 7 accessori in 1 al prezzo di soli 25€ (ossia 199 yuan). Al momento il prodotto viene venduto tramite la piattaforma di crowdfunding ma siamo certi che lo vedremo nel corso delle prossime settimane anche presso i soliti store dedicati a noi occidentali.

