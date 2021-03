L'ampliamento di store internazionali che vendono anche nel nostro paese ha sicuramente aumentato il numero di spedizionieri utilizzati. Soprattutto quando compriamo da store cinesi, può capitare di avere un codice di tracking per una spedizione da corrieri come YunExpress, non sempre facilmente tracciabile, ma da oggi tutto cambia grazie al sito Ordertracker.

Ordertracker: tutto ciò che c'è da sapere

Come funziona quindi il sito Ordertracker? Con una partnership che conta circa 600 corrieri di oltre 200 nazioni, una spedizione di solito non semplice da trovare diventa immediata e quasi senza rischi. Infatti, grazie al rilevamento automatico del corriere, saprete subito quale azienda si è fatta carico di trasportare il vostro pacco, come ad esempio quando avviene con YunExpress. Inoltre, è possibile impostare delle notifiche push sugli aggiornamenti della spedizione, così sarete sempre aggiornati.

Se non volete usare il browser web, potete comodamente scaricare l'applicazione di Ordertracker sul vostro dispositivo Android e iOS, così da non perdere nemmeno una notizia in merito. Se siete esercenti e volete creare il vostro eShop online, Ordertracker vi dà la possibilità di aggiungere un tasto per il tracciamento e di un iframe dedicato, oltre ad una pagina brandizzata sempre per tracking e mail, con invio automatico di posta elettronica agli utenti. Per gli utenti Shopify, è presente la possibilità di aggiungere un plug-in dedicato.

Per queste ed altre informazioni trovate tutto sul portale OrderTracker, a questo link, dove potrete approfondire quali sono i corrieri che aderiscono o comunque iniziare a tracciare le vostre spedizioni.

