Il tablet OPPO si farà: avanzano le trattative

Sono mesi che si vocifera che OPPO sia al lavoro per la realizzazione del suo primo tablet ed oggi arrivano nuove conferme. Forte anche della crescita che sta avendo su scala globale, l'azienda sta portando avanti la costruzione di un ecosistema sempre più ampio. Si è passato dai “semplici” smartphone ad accessori di vario stampo, passando per cuffie TWS, smartwatch e smartband. In più, si vocifera come sia in procinto di approcciarsi ad altri mercati paralleli, come quello della domotica con vari prodotti per rendere la casa più intelligente.

OPPO porta avanti i suoi lavori per l'espansione dell'ecosistema, tablet compreso

Quando si parla di tablet Android, come sarà ovviamente nel caso di OPPO, si tocca sempre un settore di mercato globalmente con pochi alti e molti bassi. Se si guarda al trend da qualche anno, Apple continua a detenere più metà del mercato, mentre il resto è spartito fra Samsung (25%), Amazon (5%), Huawei (4%) e tutti gli altri (10%). Insomma, i produttori Android e non faticano ancora ad imporsi in un mercato arduo da affrontare. La gran parte dei tablet in circolazione spesso si propone come un semplice smartphone ma più grande, un qualcosa che non sembra avere più molto appeal sull'utente medio.

In questo spinoso panorama sarà interessante vedere come OPPO affronterà le difficoltà riscontrate dai produttori succitati. Secondo un report dalla Cina, OPPO sarebbe in trattativa con i fornitori di componentistica per la realizzazione del suo tablet. Per il momento si tratta di informazioni sommarie, ma che comunque confermano questa volontà da parte di OPPO. Anche perché il 2020 ha registrato un boost nelle vendite globali, complice anche la didattica a distanza. Nel frattempo, anche Xiaomi sembra ormai pronta a rispolverare la linea Mi Pad: chi riuscirà a convincere di più?

