Quando un brand cinese si approccia al mercato Global, spesso e volentieri l'obiettivo principale è una buona posizione nel mercato europeo. E questo lo sa bene OPPO, che punta ad una strategia di leadership in Europa per quanto riguarda gli smartphone, sia in fascia mid-range che flagship.

OPPO: le partnership di spessore sono la strategia per brillare con gli smartphone in Europa

La crescita di oltre il 200% ottenuta su base annua nel 2020, per OPPO è sinonimo di rilevante gradimento da parte dell'utenza europea, che nei 12 mercati in cui il brand è impegnato ha cominciato a guardare ai suoi dispositivi con grande fiducia ed interesse. Come sappiamo, l'Europa è probabilmente il mercato più difficile al mondo ed essere leader di quest'ultimo è sicuramente una prospettiva importantissima per l'andamento generale di un marchio.

Ma come si entra in un mercato così? OPPO ci ha visto lungo e ha stretto partnership importantissime con entità come il Roland-Garross, il Rolex Paris Masters, il Club calcistico FC Barcelona e soprattutto Lamborghini, partner per smartphone pressoché di lusso della compagnia. Queste collaborazioni porteranno poi ad importanti investimenti per la Ricerca & lo Sviluppo di tecnologie smart.

Ora non ci resta che attendere l'uscita della prossima gamma flagship Find X3, fissata per l'11 marzo 2021, per capire dove possono spingersi le potenzialità di OPPO in Europa.

Nel frattempo però, vi lasciamo le parole del Presidente dell'Europa Occidentale, Maggie Xue: “Nonostante l'ultimo anno sia stato incredibilmente impegnativo per molti, ci siamo resi tutti conto dell'importanza della tecnologia nell’aiutare le persone a rimanere in contatto tra di loro. La crescita senza precedenti che OPPO ha visto in Europa nel 2020 ci rende estremamente orgogliosi perché significa che stiamo fornendo prodotti eccellenti capaci di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo fissato un obiettivo ambizioso per i prossimi anni che è quello di diventare uno dei principali produttori in Europa: siamo convinti che riusciremo a raggiungere questo traguardo. È la stessa ambizione che guida la vera innovazione, il progresso e i valori della nostra azienda“.

