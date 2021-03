In un mese di marzo 2021 molto importante per OPPO, che sta iniziando il processo di vendita della sua serie flagship Find X3, si inizia già a parlare di quello che sarà l'altra serie importante del brand. Infatti, sono circolate in rete le prime notizie in merito agli OPPO Reno 6, che potrebbero essere più vicini del previsto.

OPPO Reno 6: tutto quello che sappiamo

Stando a quanto raccolto dal leaker Digital Chat Station, la nuova serie Reno ha già superato tutte le fasi di test dell'azienda e quindi la presentazione sul mercato non sarebbe affatto lontana. Per chi è più attento, sa bene che la serie Reno 5 è uscita a dicembre 2020 e che due modelli di questa sono diventati poi i nuovi Find X3 Lite e Neo, quindi sebbene ci si sorprenda della velocità di realizzazione, è chiaro ormai anche che questa è un'autentica strategia di marketing che OPPO sta apportando con la serie Reno.

Infatti, come successo per la serie OPPO Reno 4, la prossima line up Reno 6 sarà quella che vedrà la luce con la nomenclatura originale anche in Occidente, visto che per le nostre latitudini sembrano ormai riservate a tale le line up pari, mentre quelle dispari arrivano da noi per la serie Find X. È successo anche con OPPO Reno 3, succederà probabilmente con la serie 7 tra qualche mese. Insomma, prepariamoci quindi ad almeno 3/4 modelli della fascia mid-top range di OPPO, pronta ad aumentare il divario con le concorrenti.

Passando invece a quello che sappiamo sulle presunte specifiche, dai commenti del post del leaker su Weibo emerge che i chipset utilizzati saranno sì di punta, ma saranno inediti, rispetto ai più volte usati Snapdragon 765G, 865 e MediaTek Dimensity 1000/1000+. Prepariamoci quindi a qualcosa di totalmente nuovo, anche per quanto riguarda il design ed il display.

