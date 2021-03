Nonostante la serie Reno 5 abbia debuttato in versione Global, stiamo ancora aspettando un eventuale annuncio per l'Europa. Il dispositivo è partito dalla Cina e si vocifera anche di una variante Lite in arrivo. Nel frattempo, la gamma si arricchisce di un nuovo modello chiamato OPPO Reno 5 F, già mostrato dalla divisione keniota del brand. Se ciò non bastasse, lo stesso smartphone sarà proposto in determinate aree geografiche come OPPO A94.

OPPO A94 / Reno 5 F è qui: ecco tutte le novità

Design e display

Il design di OPPO A94 / Reno 5 F si stacca completamente dal resto della serie avvicinandosi maggiormente al precedente Reno 4 F. Sul retro, infatti, trova spazio un modulo fotografico squadrato che ricorda molto la serie S20 di Samsung. Dalla back cover manca il lettore d'impronte, integrato invece sul lato nel pulsante di accensione presente lungo il bordo destro.

Frontalmente abbiamo un display punch-hole AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) a 60 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz. Lungo il bordo inferiore troviamo l'ingresso mini-jack per le cuffie, la porta USB Type-C per la ricarica, il microfono e lo speaker. La scocca presenta uno spessore contenuto di 7,8 g ed un peso di 172 g.

Hardware

Il comparto tecnico che guida OPPO A94 / Reno 5 F verte attorno all'Helio P95 di MediaTek, SoC a 12 nm. Al suo interno c'è una CPU octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A75 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) ed una GPU PowerVR GM9446. Lato memorie troviamo 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.0 con supporto microSD. La batteria è un'unità da 4.310 mAh con ricarica rapida da 30W. Il sistema operativo è la ColorOS 11.1 basata su Android 11. Per la connettività abbiamo supporto dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, USB Type-C e ingresso mini-jack.

Il comparto fotografico offre una quad camera da 48+8+2+2 MP con un sensore grandangolare a 119°, un sensore macro ed uno monocromatico per l'acquisizione di profondità. Frontalmente, lo schermo forato ospita una selfie camera da 32 MP con modalità notturna e video con EIS.

OPPO A94 / Reno 5 F: prezzo e data di uscita

OPPO A94 / Reno 5 F debutterà sul mercato il prossimo 22 marzo al prezzo di circa 240€ al cambio e sarà venduto inizialmente nella zona medio-orientale/africana. Vedremo se e quando sarà portato anche in Europa.

