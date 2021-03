Perché OPPO e Realme non hanno i Temi in Europa?

Se avete avuto fra le mani un telefono OPPO e/o Realme, probabilmente vi sarete accorti dell'assenza dei Temi. Una mancanza che potrebbe lasciare straniti, dato che tecnicamente sia la ColorOS che la Realme UI hanno il proprio store per la personalizzazione grafica dello smartphone. I più “smanettoni”, fra l'altro, potrebbero essersi accorti che in realtà l'app Store Temi è pre-installata anche nelle ROM che troviamo sui modelli venduti ufficialmente in Europa. Allora perché le due aziende hanno deciso di non metterle a disposizione di noi utenti occidentali? Cerchiamo di fare chiarezza.

Niente Temi con OPPO e Realme per noi europei: facciamo chiarezza

Come ben sappiamo, la quasi totalità dei produttori di smartphone ha le sue radici in Asia, compresi OPPO e Realme. Ne consegue che il software su cui si basano le rispettive ROM venga concepito con in primis il mercato locale, in questo caso quello cinese, e che quindi ci siano delle differenze rispetto a quello europeo. Non soltanto nei gusti estetici ma anche e soprattutto nelle legislazioni a cui questi produttori devono sottostare. L'esempio più eclatante è senz'altro quello di Xiaomi, che con la sua MIUI ci ha abituato a differenze a volte anche sostanziali fra Asia ed Europa. Di base, infatti, l'app Temi di Xiaomi è sì disponibile in Europa, ma con delle limitazioni, ovvero l'impossibilità di accedere allo store per cambiare font e suonerie. Un limite facilmente aggirabile, mentre per OPPO e Realme la situazione è più complessa ed intricata.

Come mai il tuo OPPO o Realme non ha i Temi?

Come potete vedere in questi screenshot, sul mio OPPO A72 l'app dei Temi è pre-installata nella ColorOS, ma non è abilitata.

Il perché non è dato saperlo in via ufficiale, nel senso che OPPO non si è mai espressa apertamente sull'argomento. Ma basta farsi un giro su social e community come Reddit e XDA per trovare molti utenti che hanno contattato l'assistenza per chiedere delucidazioni su questa mancanza.

In poche parole, l'assenza dello store Temi di OPPO in Europa deriva da “motivi legali“. Non viene approfondita questa motivazione, ma all'interno della community si fa presente come questa mancanza dovrebbe derivare dal famigerato GDPR. Un acronimo che sta per il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali, in vigore dal 2018 e che norma le aziende europee sul trattamento dei dati degli utenti. Non a caso, infatti, quando OPPO operava in Europa negli anni precedenti al GDPR era possibile utilizzare liberamente l'app Temi.

Non è sicuro al 100%, ma dato che la Realme UI deriva dalla ColorOS, diamo per scontato che lo stesso paletto incida anche sul sub-brand di OPPO. Inoltre, lo stesso riguarderebbe anche altri servizi, come nel caso della piattaforma cloud HeyTap, non disponibile in Europa.

Posso installare i Temi in qualche modo?

Provando a cercare in rete, molti utenti hanno provato a smanettare con i file APK dei Temi delle ROM asiatiche di OPPO e Realme, ma con scarso successo. Trattandosi di un limite alla radice, è assai improbabile aggirarlo, anche perché OPPO è molto restrittiva quando si parla di modificare il software. Nel caso di Realme, l'unico modo per averli è cambiare la ROM europea con il rispettivo asiatico, quindi sbloccando il bootloader, installando una TWRP ed ottenendo i permessi di root. Una procedura complessa e che sinceramente mi sento di sconsigliarvi, dato che perdereste la garanzia per avere dei non così essenziali temi, ma anche in virtù di quanto vi dico nel prossimo paragrafo.

Verranno mai aggiunti i Temi in Europa?

Con buona probabilità, no. Sia OPPO che Realme non sembrano avere in programma l'espansione della piattaforma dei Temi qua da noi in Europa ma c'è un motivo. Nel caso di OPPO, è in dirittura d'arrivo l'aggiornamento alla ColorOS 11, major update che darà agli utenti più possibilità di personalizzazione. Con l'aggiornamento, infatti, l'utente potrà personalizzerà elementi quali Always-On Display, animazione del sensore nel display, icone, colori, font, Quick Settings, illuminazione Edge (per quelli con display curvo), Tema Scuro ed altro ancora. Se foste interessati, in questo articolo trovate la lista dei modelli che riceverà l'aggiornamento.

Lo stesso possiamo dire per la prossima Realme UI 2.0, anch'essa in procinto di dare più strumenti ai propri utenti. Anche in questo caso sarà possibile cambiare i succitati elementi, così come avere pieno supporto ai launcher di terze parti per una maggiore flessibilità. Certo, la comodità dello store dei Temi è che si crea una community in cui gli utenti possono creare proprie versioni grafiche della UI e condividerle con gli altri. Ma almeno anche OPPO e Realme permetteranno di avere una personalizzazione estetiche quantomeno paragonabile (se non migliore) ad altri produttori rivali.

