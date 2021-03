OPPO Find X3 Pro nel mirino: Xiaomi rivendica il primo smartphone con microscopio

Il nuovo top di gamma di OPPO arriva con un sistema di fotocamera decisamente allettante, basato su un doppio sensore da 50 MP Sony IMX766 accompagnati da un teleobiettivo e da quella che l'azienda da definito “microlente” (o microbiettivo). Si tratta di un sensore macro in grado di spingersi fino ad uno zoom 60X, per realizzare scatti in stile microscopio. Ovviamente questo non è il termine esatto, trattandosi di un teleobiettivo macro: ce lo ricorda lo stesso Wang Teng Thomas di Xiaomi tramite un post su Weibo.

Xiaomi bacchetta OPPO Find X3 Pro: l'idea dello smartphone microscopio nasce con Redmi

Il dirigente fa di più e ci ricorda che il primo smartphone con “microscopio” è stato Redmi K30 Pro Zoom, grazie ad un obiettivo da 50 mm. Il dispositivo è stato anche protagonista di un affasciante video ufficiale (lo vedete in alto): in questo caso la fotocamera macro viene utilizzata come un microscopio ma attraverso l'utilizzo di una lente aggiuntiva.

Comunque è bene specificare che OPPO Find X3 Pro integra un modulo completo al suo interno e non ha bisogno di ulteriori aggiunte. A parte la piccola diatriba tra Xiaomi e OPPO è interessante notare un dettaglio importante: il dirigente ha pubblicato un sample foto sottolineando che i progressi verso il teleobiettivo macro continuano.

Si tratta di un chiaro riferimento ad comparto fotografico di un nuovo modello, ma quale? Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra sono il primo pensiero ma potrebbe anche riferirsi al misterioso smartphone da gaming di Redmi. Insomma, ci aspettiamo ulteriori novità nei prossimi giorni.

