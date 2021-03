Non sono Find X3 (anche in versione Neo e Lite) in arrivo per la compagnia cinese. OPPO ha infatti rinnovato la sua gamma F (rivolta al mercato Global) con i nuovi F19 Pro e Pro+ (Plus), dotati di specifiche tecniche da mid-range ed un prezzo inquadrato per quello che offrono.

OPPO F19 Pro e F19 Pro+ (Plus): tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come sempre si parte dal design di questi nuovi F19 Pro e Pro+, che ricordano molto (ad esser sinceri) OnePlus 8T, con le dovute differenze hardware. Essi però, nelle loro colorazioni semplici risultano essere molto eleganti e con un piglio sicuramente premium. Sul retro il camera bumper è posto appunto in alto a sinistra dove i sensori fanno contrasto con la scocca. Il frame è come da filosofia OPPO molto sottile.

Lato display non vi è alcuna differenza tra i due smartphone, in quanto entrambi sono dotati di un pannello da 6.43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con tecnologia Super AMOLED dotato di sensore di impronte sottostante con la nuova tecnologia In Display 3.0. Quanto alla selfie camera, trova un alloggio nel punch-hole in alto a sinistra, discreto rispetto alla cornice sottostante. Il refresh rate è solo 60 Hz, con campionamento del tocco ibrido.

Hardware & Software

L'hardware dei nuovi OPPO F19 Pro e Pro+ è pura fascia media, a partire dal chipset di entrambi, MediaTek Dimensity 800U per il Pro Plus e Helio P95 per il modello Pro. La GPU si divide tra la Mali-G57 MC3 e la IMG 9XM-HP8. Per la memoria abbiamo 8 GB di RAM con tecnologia LPDDR4x (per il Pro Plus) e 128 GB con tecnologia UFS 2.1 (sempre per il modello superiore).

Lato batteria non manca un modulo da 4310 mAh che però differisce nella potenza di ricarica dato che sull'F19 Pro è da 30W e per il Pro Plus è da 50W. Se per il Pro+ ovviamente abbiamo il 5G Dual Stand-by, per il Pro questo modem non è presente, basandosi sul 4G. Per il software entrambi sono dotati della ColorOS 11.1 basata su Android 11, quindi la più recente sul mercato.

Fotocamera

Completo il comparto fotocamera di entrambi, che si avvalgono di 4 sensori, con il principale da 48 MP, 8 MP per il grandangolare, 2 MP per il sensore Bokeh e 2 MP per la macro. Entrambi hanno poi un sensore selfie da 16 MP.

OPPO F19 Pro e Pro+ – Prezzo e disponibilità

Il prezzo dei nuovi OPPO F19 Pro e Pro+ è pienamente inquadrato nella fascia di apparenenza, con il primo che arriva a circa 248€ (21.490 rupie indiane), mentre il secondo arriva a circa 299€ (25.990 rupie indiane). Essendo un prodotto Global, non è escluso che possa arrivare anche in Europa con un rebrand per la serie A, ma è tutto da vedere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu